ايرواني از قريب خواست با قدرت به كارش ادامه دهد/ تنها راه حل سازمان تربيت بدني تغييرتمام اعضاي هيات مديره است

كامران منزوي سخنگوي باشگاه استقلال تهران درگفت و گو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود:‌ آخرين اطلاعي كه من از وضعيت هيات مديره باشگاه دارم اينست كه دكتر ايرواني ازدكترقريب خواسته اند بارديگرجلسات معاونين را با قدرت تشكيل داده و امورات را طبق روال قبل انجام دهند.

وي ادامه داد:‌ تنها راهي كه براي سازمان تربيت بدني باقي مي ماند تا اين روند متوقف شود تغييرتمام اعضاء هيات مديره است كه ازآنها بعيد نسيت براي رسيدن به اهدافشان دست به اين اقدام بزنند.

منزوي درخصوص آخرين وضعيت نقل و انتقالات باشگاه گفت :‌ باتوجه به مشكلاتي كه وجود داشت اين بحث درباشگاه متوقف شده بود اما با دستورات دكترايرواني مجددا ازفردا اين مساله پيگيري خواهد شد.

وي همچنين درخصوص وضعيت اسپانسرآينده استقلال نيز اظهارداشت : به خاطرمسايلي كه براي باشگاه دراين مدت پيش آمده بود اين بحث نيزوقفه داشت كه به اميد خدا ازفردا در اين زمينه نيزكارهاي اساسي آغازخواهد شد.