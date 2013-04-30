اعلام رتبه دانشگاههای علوم پزشکی در جشنواره شهید مطهری

به گزارش خبرنگار مهر، در حيطه تدوين و بازنگري برنامه هاي آموزشي دانشگاه های علوم پزشکی شهيدبهشتي، مشهد، كرمانشاه، گلستان، زاهدان، ياسوج و ايلام توانستند رتبه های برتر را کسب کنند.

در حيطه روش ها و تكنيكهاي آموزشي دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شيراز، تهران، بابل، اراك، كاشان، كردستان توانستند رتبه کسب کنند. همچنین رتبه های برتر در حيطه سنجش، ارزشيابي و اثربخشي آموزشي به دانشگاه های علوم پزشکی شهيدبهشتي، اهواز، تبريز، شيراز، قزوين، رفسنجان اختصاص یافت.

در حیطه مرجعيت، رهبري و مديريت آموزشي در جشنواره آموزشي شهيد مطهري رتبه های برتر به دانشگاه های علوم پزشکی اهواز، مشهد، گلستان، اروميه، كاشان، بيرجند اختصاص یافت.

در حيطه مشاوره و راهنمايي نیز دانشگاه های علوم پزشکی شهيدبهشتي، اهواز، زاهدان، مازندران، گناباد و در حيطه فعاليتهاي فرهنگي و امور تربيتي و اجتماعي دانشگاه های علوم پزشکی اهواز، زاهدان، قم و در حیطه قوانين و مقررات و ساختارهاي آموزشي دانشگاه های علوم پزشکی مشهد، بقيه ا...، شاهرود توانستند رتبه های برتر را به خود اختصاص دهند.

در حيطه محصولات آموزشي دانشگاه های علوم پزشکی شهيدبهشتي، اصفهان، اروميه رتبه های برتر را کسب کردند.