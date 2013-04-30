رشد اقتصادی ایران نزدیک صفر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آل اسحاق در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان این که اکنون زمان بازنگری و حسابرسی سیاستها و تصمیمگیریهای کلان دولت و بدنه اجرایی کشور در هشت سال گذشته است، بر شناسایی نقاط قوت و ضعف جهت ترمیم و برنامه ریزی مناسب برای سالهای آینده تاکید کرد.
رئیس اتاق تهران بر ضرورت انجام این تحلیلها برای انتخاب یک برنامه مناسب تاکید کرد و افزود: نتیجه تمام این بررسیها و نقدها، انتخاب برنامه و مجری بهتر در انتخابات آتی کشور باشد.
وی تصریح کرد: اکنون شاخصهای مختلف اقتصاد کلان مثل رشد اقتصادی، تورم، اشتغال و بودجه به طور مجزا باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و در مورد آنها آسیبشناسی انجام شود. تا اشکالات و در مقابل آن اقدامات خوب صورت گرفته مشخص شود. همان طور که مثلا دکتر مسعود نیلی در یک برنامه تلویزیونی به مساله اشتغال پرداختند که بازخوردها و انعکاس آن در جامعه هم به خوبی قابل مشاهده بود.
آلاسحاق با اشاره به این نکته که در حال حاضر کشور در شاخصهای کلان اقتصاد دچار مشکل است، افزود: این مشکلات دلایل متعدد آشکار و نهان دارد که در طی تحلیلهای صورت گرفته راهحلهای مختلفی از سوی دانشگاهیان، صاحبنظران و فعالان اقتصادی برای آن مطرح شده که میتوان با بررسیهای جامع به بهترین ترکیب برای حل این مسایل دست یافت.
رئیس اتاق تهران با تاکید بر این که نباید اجازه دهیم فرصتها به تهدید تبدیل شود به موضوع اشتغال و جمعیت قابلتوجه جوانان تحصیلکرده در کشور اشاره کرد و گفت: برای همه روشن است که اکنون کشور ما از منظر نیروی انسانی متخصص و دارای تحصیلات عالی در منطقه رتبه اول را دارد اما این فرصت بسیار خوب در حال تبدیل شدن به تهدید است، چرا که برای این خیل عظیم نیروی انسانی، ظرفیت متناسبی در بازار کار ایجاد نشده است.
یحیی آلاسحاق با بیان این پرسش که حال چه باید کرد؟ تحلیل و نقد وضعیت فعلی و دلایل به وجود آمدن آن را مرحله اصلی و پایه کار دانست.
وی گفت: برای تبدیل کردن تهدیدها به فرصت باید به دنبال توسعه کشور باشیم و در یک نگاه کلی این توسعه اتفاق نمیافتد مگر این که رشد اقتصادی کشور که اکنون در محدوده کمی بالاتر و و پایین تر از صفر درصد است را به حداقل 4 تا 5 درصد افزایش دهیم و البته برای رسیدن به این رشد در نگاه کلی باید الزامات آن را در بخشهای مختلف ایجاد کنیم. تدابیر ویژه در اقتصاد کلان، فعالسازی دیپلماسی خارجی، تسهیل فضای کسب و کار کشور از جمله الزاماتی است که آلاسحاق به آن ها اشاره کرد.
رئیس اتاق تهران با تاکید بر شناخت مسایل به عنوان اولین قدم اشاره داشت که ما اولین کشوری نیستیم که دچار چنین مشکلاتی در اقتصاد شدهایم و همه این مسایل به ارزیابی دقیق و حسابرسی درست تصمیمها و سیاستها قابل حل شدن است. یحیی آلاسحاق در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد که در پایان، این ارزیابیها بتواند به مردم کمک کند تا در انتخابات آتی کشور بهترین انتخاب را برای آینده سیاسی- اقتصادی کشور داشته باشند.
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