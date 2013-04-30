به گزارش خبرنگار مهر، حامد علامتی در جمع مسئولان این تشکل دانش‌آموزی اظهار داشت: ارتقای معرفت دینی و سیاسی و همچنین شکوفایی استعدادهای علمی و فرهنگی دانش آموزان از جمله رویکردهای این اتحادیه طی سه دهه فعالیت خود بوده‌ است.

وی افزود: تحقق منویات مقام معظم رهبری در حوزه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی همواره اولویت کاری این اتحادیه بوده و با تکیه بر نیروهای خدوم خویش در استان‌ها و توانمندی‌های گسترده دانش‌آموزان خلاق و مبتکر نقش مهمی را در ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و معرفتی در سطح مدارس کشور ایفا کرده‌ است.

علامتی تصریح کرد: هم‌اکنون نیز که شاهد فعالیت و ایفای نقش جوانان نسل سوم و چهارم انقلاب در بدنه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان هستیم با درنظر گرفتن اصول و اهداف تبیین شده این تشکل دانش‌آموزی به سوی ارتقای کیفی خدمات ارائه شده به دانش‌آموزان گام برمی‌داریم.

وی افزود: در همین راستا نیز در طول سال تحصیلی شاهد برپایی نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی در حوزه‌های علمی، معرفتی و تشکیلاتی، مسابقات و جشنواره‌های فرهنگی و ادبی هستیم و هم‌اکنون بیش از 40درصد دانش‌آموزان کشور را تحت پوشش خود قرار داده‌ایم.

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی کشور اظهار داشت: با توجه به اینکه فعالیت‌های انجمن‌های اسلامی فقط در مدارس متوسطه صورت می‌گرفت طی برنامه‌ریزی به عمل آمده از ابتدای سال تحصیلی جدید مدارس راهنمایی کل کشور نیز از خدمات و فعالیت‌های علمی، فرهنگی و معرفتی این اتحادیه بهره‌مند خواهند شد.

علامتی افزود: برای اجرای این مهم زیرساخت‌های توسعه‌ای در قالب مباحث آموزشی و سخت‌افزاری به صورت آزمایشی در 10 استان کشور طی دو سال اخیر فراهم شد و این مهم از ابتدای سال تحصیلی 92 - 93 در همه استان‌های کشور اجرایی می‌شود.