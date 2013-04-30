  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۲:۰۸

راه‌اندازی انجمن‌های اسلامی در مدارس راهنمایی کشور

راه‌اندازی انجمن‌های اسلامی در مدارس راهنمایی کشور

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی کشور از آغاز فعالیت انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان در سطح مدارس راهنمایی کشور از آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد علامتی در جمع مسئولان این تشکل دانش‌آموزی اظهار داشت: ارتقای معرفت دینی و سیاسی و همچنین شکوفایی استعدادهای علمی و فرهنگی دانش آموزان از جمله رویکردهای این اتحادیه طی سه دهه فعالیت خود بوده‌ است.

وی افزود: تحقق منویات مقام معظم رهبری در حوزه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی همواره اولویت کاری این اتحادیه بوده و با تکیه بر نیروهای خدوم خویش در استان‌ها و توانمندی‌های گسترده دانش‌آموزان خلاق و مبتکر نقش مهمی را در ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و معرفتی در سطح مدارس کشور ایفا کرده‌ است.

علامتی تصریح کرد: هم‌اکنون نیز که شاهد فعالیت و ایفای نقش جوانان نسل سوم و چهارم انقلاب در بدنه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان هستیم با درنظر گرفتن اصول و اهداف تبیین شده این تشکل دانش‌آموزی به سوی ارتقای کیفی خدمات ارائه شده به دانش‌آموزان گام برمی‌داریم.

وی افزود: در همین راستا نیز در طول سال تحصیلی شاهد برپایی نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی در حوزه‌های علمی، معرفتی و تشکیلاتی، مسابقات و جشنواره‌های فرهنگی و ادبی هستیم و هم‌اکنون بیش از 40درصد دانش‌آموزان کشور را تحت پوشش خود قرار داده‌ایم.

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی کشور اظهار داشت: با توجه به اینکه فعالیت‌های انجمن‌های اسلامی فقط در مدارس متوسطه صورت می‌گرفت طی برنامه‌ریزی به عمل آمده از ابتدای سال تحصیلی جدید مدارس راهنمایی کل کشور نیز از خدمات و فعالیت‌های علمی، فرهنگی و معرفتی این اتحادیه بهره‌مند خواهند شد.

علامتی افزود: برای اجرای این مهم زیرساخت‌های توسعه‌ای در قالب مباحث آموزشی و سخت‌افزاری به صورت آزمایشی در 10 استان کشور طی دو سال اخیر فراهم شد و این مهم از ابتدای سال تحصیلی 92 - 93 در همه استان‌های کشور اجرایی می‌شود.

کد مطلب 2043776

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها