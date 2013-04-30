هزار دانش آموز دختر شهرستان قدس مكلف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قدس با همکار اداره آموزش و پرورش اقدام به برگزاری جشن تکلیف هزار دانش آموز دختر با حضور مسئولان در محل امامزاده حضرتین (ع) این شهر كردند.

مسول امور فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قدس در حاشيه اين مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سخنرانی متخصص تربیت کودکان و نوجوانان، اهداي هدیه، مسابقه و قرائت قرآن از جمله برنامه این جشن برای بهره مندی هرچه بیشتردانش آموزان در حاشيه اين مراسم انجام مي شود.

حجت الاسلام سید یاسین شریفی از استقبال بی نظیر دانش آموزان از برگزري این برنامه خبر داد و گفت: کیفیت بالا و محل اجرای این جشن استقبال و خوشحالی چشمگیر دانش آموزان را به همراه داشت.

وی یاد آور شد: همه ساله اداره اوقاف و امور خیریه اقدام به برگزاری برنامه های فرهنگی متنوعی در سطح شهر می كند كه برگزاری جشن تکلیف نیز نمونه ای از این موارد است.

اين مسئول در ادامه با اشاره به اینکه سه ویژگی ممتاز آگاهی، عقل و اختیار از نعمت‌های اعطا شده به انسان‌ها است، اضافه کرد: دانش‌آموزان همانطور که به غذای جسم توجه دارند باید برای تامین غذای فکر و اندیشه از طریق تحصیل و خوب درس خواندن نیز اهمیّت قائل باشند.

شريفي در ادامه با اشاره به اینکه جشن تکلیف، جشن تکریم و تعظیم انسان‌ها است، اظهار داشت: دانش‌آموزان باید تحصیل، تذهیب و ورزش را سرلوحه کار خود قرار دهند.

مسول امور فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قدس از دانش‌آموزان خواست که علم و دانش خود را به باور و ایمان و ایمان را به رفتار تبدیل کنند که نماز در واقع تبدیل باور و ایمان به رفتار است.

وي گفت: ازآنجايي كه مقررات الهي براي انسان محدوديت ايجاد مي كند و اجراي آن درآغازبلوغ كمي دشوار است به مقررات الهي تكليف گفته مي شودوقتي انسان به تكليف سني مي ر سد رعايت مقررات الهي لازم مي شود و مي گويند به تكليف رسيده و مكلف شده است.

اين مسئول افزود: آموزش صحیح نماز و همچنین تشویق به نماز اول وقت باید مورد توجه اولیا و مخصوصا خانواده ها در اوایل سن تکلیف نوجوانان قرار بگیرد.



در پایان اين مراسم نحوه اقامه نماز، وضو گرفتن صحیح و ... به دانش‌آموزان آموزش داده شد.





