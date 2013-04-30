عبدالرضا خشنود که مدتی است مشغول ساخت دو مجسمه غول پیکر است در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حوزه تخصصی من مهندسی مکانیک است اما با توجه به علاقه فراوانی که به ساختن تندیس دارم تصمیم گرفتم در شرایط سخت اقتصادی که در آن قرار داریم با هزینه شخصی خود دست به ساخت این تندیس‌ها بزنم که به دلیل شرایط فیزیکی آن می‌تواند آثار قابل‌توجهی باشد. اما با وجود تلاش‌های زیادی که برای ساخت این اثر داشتم هنوز پاسخ مساعدی از سوی نهادهای شهری برای دریافت آنها نگرفته‌ام.

وی با بیان اینکه تندیس‌های لاک پشت و زرافه نمادی از عظمت ساخت و ساز شهری هستند، ادامه داد: چندی پیش این تندیس ها را برای نمایش در برج میلاد به مسوولان ارائه دادم که این عزیزان، نمایش و دریافت آنها را منوط به بررسی کارشناسانه اثر دانستند که البته هنوز پاسخ مساعدی از مدیران برج دریافت نکردیم و به طور حتم اگر نتوانیم با مسوولان این مجموعه به توافق برسیم من این تندیس‌ها را در جای دیگری از شهر تهران عرضه خواهم کرد.

خشنود درباره جزییات آثار خود گفت: این دو تندیس که لاک پشت آن به ارتفاع یک متر و 80 سانتی‌متر و زرافه آن به ارتفاع 6 متر و 60 سانتی‌متر طراحی شده، با اهداف جالب توجهی ساخته شده‌اند. زرافه به عنوان بلندترین موجود روی کره زمین و لاک پشت به عنوان یکی از کوتاه‌ترین‌ها در فاصله کمی از هم کار شده‌اند تا حیرت ناشی از ارتفاع را نشان بدهند و اگر کلیت این تندیس در کنار یک برج بلند قرار بگیرد، می‌تواند نمایانگر این باشد که لاک پشت از بلندی زرافه تعجب کرده و زرافه از ارتفاع برجی که کنارش قرار گرفته با هراس زیادی مواجه شده است. به این ترتیب عظمت آن ساختمان به یک شکل هنری به شهروندان یادآوری می شود.

این هنرمند با بیان اینکه تندیس زرافه و لاک پشت یکی از متفاوت‌ترین آثاری است که در طراحی اماکن شهری تهران به کار گرفته شده است، خاطرنشان کرد: البته داستانی هم درباره این تندیس‌ها نوشته‌ام که بیشتر جنبه محیط زیستی دارد و مخاطب کودک را مدنظر قرار می‌دهد. ضمن اینکه طراحی خلاقانه و بدون قالب‌گیری این دو اثر از ویژگی‌های دیگر تندیس‌هاست که می‌تواند در آثار مورد توجه قرار گیرد.

خشنود درباره جزییات و نحوه ساخت این سازه‌های هنری گفت: این مجسمه‌ها از جنس فولاد و به صورت مهندسی و هنری کار شده‌اند. البته با توجه به اینکه سازه باید دارای استحکام باشد تلاش کردیم بخش زرافه را در سه قسمت ساخته و مونتاژ کنیم؛ چراکه با توجه به ارتفاع زیاد آن به مونتاژ نیازمند بود.

این مجسمه‌ساز با انتقاد از شرایط موجود در نمایش تندیس‌های ویژه شهری تاکید کرد: من پیش از این هم مجسمه‌ای برای میدان صنعت کار کردم که خریداری نشد اما این فعالیت هنری را دوست دارم و برای دلم انجام می‌دهم حتی اگر نهادهای دولتی و غیر دولتی به ما بگویند که ما یا باید فارغ التحصیل مجسمه‌سازی باشیم یا در کارنامه کاریمان برپایی نمایشگاه بوده باشد.