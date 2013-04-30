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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۳۱

شعبان نژاد:

180 هزار هکتار شالیزار گیلان قابلیت اجرای طرح تجهیز و نوسازی را دارد

180 هزار هکتار شالیزار گیلان قابلیت اجرای طرح تجهیز و نوسازی را دارد

رشت – خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: از مجموع 238 هزار هکتار اراضی شالیکاری استان، 180 هزار هکتار قابلیت اجرای طرح تجهیز و نوسازی را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شعبان نژاد ظهر سه شنبه در بازدید از  پروژه های کشاورزی استان افزود: طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري راهبردي براي توسعه بخش كشاورزي مناطق برنج‌ خيز ايران تلقي مي شود.

وی همچنین اجرای این را مهمترين فرصت جهت استفاده از ماشين‌ آلات مناسب براي انجام كارهاي زراعي دانست و اظهارداشت: ايجاد قطعاتي مستقل از ساير قطعات به منظور استفاده از شبكه ‌هاي آبياري،‏ كانال زهكشي و جاده دسترسي از دیگر نقطه قوت این طرح است.

سرپرست جهاد کشاورزی گیلان گفت: تجهيز و يكپارچه سازي اراضي با تامين امتيازاتي از قبيل كاهش تلفات زمين، مديريت بهينه آب، توسعه مكانيزاسيون و حفاظت محيط زيست از ضرورت هاي اوليه افزايش بهره وري در عرصه کشاورزی است. 

وی با اعلام اینکه کشاورزی در استان باید صرفه اقتصادی داشته باشد تا کشاورزان به تغییر کاربری اراضی شالیکاری و چایکاری مبادرت نورزند، افزود: گیلان موقعیت های خوبی برای تولید انواع محصولات زراعی، باغی، دامی و سایر موارد را دارد.

شعبان نژاد در ادامه شبکه آبیاری استان را دو هزار و 600 کیلومتر عنوان و بر ضرورت توسعه امکانات زیر ساختی در عرصه کشاورزی تاکید کرد.

کد مطلب 2043786

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