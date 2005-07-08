نشست گروه هشت از سرگرفته شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،اين منابع همچنين اظهار داشتند نشست قرار بود در ساعت 15/3 دقيقه پايان يابد ليكن براي اينكه توني بلر نخست وزير انگليس قرار است براي رسيدگي به حملات تروريستي و بررسي نتايج آن به لندن باز گردد اين نشست در ساعت 15/12 دقيقه يه پايان خواهد رسيد.

تحليلگران عنوان كرده اند كه انتظار مي رود رؤساي دولتهاي انگليس، كانادا، روسيه، فرانسه آلمان، آمريكا، ژاپن، ايتاليا در پايان نشست خود پيرامون افزايش كمك به آفريقا و مقابله با تغييرات آب و هوائي مورد بررسي قرار دهند.

لازم به ذكر است كه سه روز پيش سران هشت كشور صنعتي جهان به همراه مقاماتي از اتحاديه اروپا و همچنين رهبران كشورهائي از آفريقا شامل الجزاير، اتيوپي، غنا، نيجريه ، سنگال،آفريقاي جنوبي و تانزانيا در تفرجگاه "گلن ايگلز" در كوهستانهاي شمال غربي اسكاتلند گرد هم آمدند تا مسائل و چالشهاي مهم جهان از جمله كمك به آفريقا و همچنين تغييرات آب و هوائي را مورد بررسي قرار دهند ليكن اين نشست تحت الشعاع انفجارهاي تروريستي در لندن قرار گرفت تا جائيكه بلر مجبور شد تا بطور موقت نشست را ترك كند.

گرچه گزارشات رسيده حاكيست كه نشست اخير، دو دستور كار فوق الذكر خود را دنبال خواهد كرد ليكن اين اظهارات از آنجا ناشي مي شود كه به نظر مي رسيد بعد از انفجار، مساله مبارزه با تروريسم جايگزين دستوركارهائي شود كه از پيش تعيين شده اند.