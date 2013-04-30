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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۲:۰۹

تامین امنیت مرزها برای انتخابات/ استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین برای کنترل مرز

جانشین فرمانده مرزبانی گفت: اقدمات خود را برای تامین امنیت مرزها در زمان انتخابات از ماه ها قبل آغاز کرده ایم.

سردار احمد گراوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات مرزبانی برای تامین امنیت مرزها در زمان انتخابات اظهار داشت: تامین امنیت مرزها از ماه ها قبل از انتخابات آغاز شده است و ماموران با تشدید اقدامات خود و انجام کارهای اطلاعاتی، امنیت مرزهای شرق و غرب کشور را تامین کرده اند.

وی ادامه داد: حضور نیروهای مرزبانی در مرزها و گشت های مرزی تشدید شده و خوشبختانه در سال جاری ورود اشرار کاهش چشمگیری داشته است. مرزبانان تامین امنیت انتخابات را در مناطق مرزی تامین می کنند و اجازه نمی دهند عده ای شرور و معاند بتوانند حماسه ملی را زیر سئوال ببرند.

گراوند استفاده از پرونده های بدون سرنشین گفت: استفاده از پرنده های بدون سرنشین در دستور کار قرار دارد و هم اکنون در حال تست شرایط آب و هوایی و میزان کارایی پرنده های بدون سرنشین هستیم. در آینده ای نزدیک از پهبادها برای کنترل مرز استفاده خواهیم کرد.

کد مطلب 2043793

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