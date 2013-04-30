تامین امنیت مرزها برای انتخابات/ استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین برای کنترل مرز

سردار احمد گراوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات مرزبانی برای تامین امنیت مرزها در زمان انتخابات اظهار داشت: تامین امنیت مرزها از ماه ها قبل از انتخابات آغاز شده است و ماموران با تشدید اقدامات خود و انجام کارهای اطلاعاتی، امنیت مرزهای شرق و غرب کشور را تامین کرده اند.

وی ادامه داد: حضور نیروهای مرزبانی در مرزها و گشت های مرزی تشدید شده و خوشبختانه در سال جاری ورود اشرار کاهش چشمگیری داشته است. مرزبانان تامین امنیت انتخابات را در مناطق مرزی تامین می کنند و اجازه نمی دهند عده ای شرور و معاند بتوانند حماسه ملی را زیر سئوال ببرند.

گراوند استفاده از پرونده های بدون سرنشین گفت: استفاده از پرنده های بدون سرنشین در دستور کار قرار دارد و هم اکنون در حال تست شرایط آب و هوایی و میزان کارایی پرنده های بدون سرنشین هستیم. در آینده ای نزدیک از پهبادها برای کنترل مرز استفاده خواهیم کرد.