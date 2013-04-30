اختلاف نظر شورا بر سر واگذاری 50 درصد ظرفیت مدیریت شهری به زنان

به گزارش خبرنگار مهر ، در جلسه علنی سه شنبه شورا ی شهر تهران طرح الزام شهرداری تهران به تدوین برنامه جامع آموزش، توانمندسازی و سازماندهی زنان برای مشارکت در حفظ و ارتقاء مدیریت سلامت و محیط زیست شهری مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این طرح پیش بینی شده بود شهرداری تهران با توجه اهمیت کلیدی نقش زنان در جامعه موظف باشد قبل از ابلاغ این برنامه در عرصه مدیریت شهری هر سال 10 درصد از ظرفیت مدیریت شهری را به بانوان اختصاص دهد تا ظرف مدت 5 سال این ظرفیت به 50 درصد برسد.

این بند از طرح مورد انتقاد اعضای شورای شهر قرار گرفت و مهدی چمران در واکنش به آن گفت: اینکه ما 50 درصد ظرفیت مدیریت را به زنان اختصاص دهیم منطقی نیست و کاملاً نگاهی فمینیستی است.

وی ادامه داد: این کارها شوخی نیست مگر می شود زنان چکمه بپوشند و در حوزه خدمات شهری در جوی ها راه بروند بلکه باید این بند این گونه اصلاح شود که هر جا ظرفیت هست از زنان توانمند استفاده شود.

معصومه آباد دبیر کمیته محیط زیست شورا نیز این طرح را از اقدامات موثر در خصوص توانمندسازی زنان دانست و گفت: فعالیت های بسیاری در شهرداری در این خصوص انجام می شود اما یک مصوبه مشخص در این رابطه وجود ندارد. اگر این طرح به تصویب برسد جهت خوبی به این گونه فعالیت ها داده ایم.

در ادامه جلسه معصومه ابتکار دبیر کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با اشاره به در پیش بودن روز زن گفت: به خاطر آنکه روز زن را در پیش داریم بایداین طرح را به تصویب برسانیم که چمران در پاسخ به وی گفت: اتفاقاً به خاطر روز زن حق نداریم چنین بلایی به سر زنان بیاوریم.

ابتکار پاسخ داد: نگاه متعادل جنسیتی نگاه دینی و قرآنی است و باید برای زنان و مردان فرصت های برابر قائل شویم اما مشاهده می کنیم در عرصه های اجرایی زنان جایی ندارند و متاسفانه با وجود آنکه زنان در رده های بالای مدیریتی معاون رئیس جمهور و وزیر حضور دارند در مجموعه مدیریت شهری از خانم ها در عرصه تصمیم گیری بسیار کم استفاده می شود.

چمران در این زمینه توضیح داد: طبق آیات قرآن کسی باید مسئولیت قبول کند که متقی تر است حال چه زن باشد و چه مرد.

وی که مانع ادامه سخنان ابتکار می شد، ادامه داد: اینکه ما 50 درصد را در این طرح مطرح می کنیم همه چیز را بر هم می زند.

علیرضا دبیر عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران نیز تاکید کرد: باید سقف 50 درصد حذف شود شاید توانایی زنان ما برای مدیریت بیش از 50 درصد باشد همان طور که در دانشگاه های ما ورودی خانم ها بیش از 50 درصد شده است. طبق قانون هم نمی شود که جایی را ملزم کرد که تنها کارمند خانم و یا تنها کارمند مرد را بگیرد.

دانشجو در ادامه جلسه خطاب به ابتکار گفت: الان نزدیک انتخابات است و لطفاً از تریبون شورا جهت این گونه بحث ها استفاده نکنیم.

چمران با رد برداشت دانشجو گفت: نه در این بحث این گونه نیست.

دانشجو پاسخ داد: این نوع عدد گذاشتن ها نگاه نسبت گرا است واقعاً شاید زمانی برسد که زنان ظرفیت بیشتری برای مدیریت داشته باشند و من پیشنهاد حذف این تبصره را دارم.

پروین احمدی نژاد نیز در رد سخنان دانشجو گفت: ما با این الزام کار را سخت کردیم. مدیریت شهری در شرایط برابر است و باید بدون نگاه جنسیتی از ظرفیت خانم ها استفاده کنند این عین عدالت جنسیتی است. اگر زنی عرضه مدیریت نداشت نباید برای آنکه این 50 درصد پر شود به زور از خانم ها استفاده کرد. در سال هایی که عدالت جنسیتی در مدیریت وجود داشت ما شاهد حضور زنان در عرصه معاونت ریاست جمهوری، وزارت و ... بوده ایم.

این عضو شورای شهر تاکید کرد: این بند نیز باید حذف شود.

حبیب کاشانی نیز در ادامه جلسه با بیان اینکه باید در این رابطه کار کارشناسی انجام نشود گفت: ما که نمی خواهیم صدقه بدهیم خدا را شکر خانم های در کف خیابان و میادین کار انجام می دهند اما در این رابطه خلاء قانونی داریم. من با این گونه خط شکنی ها موافق نیستم.

مرتضی طلایی در ادامه با بیان اینکه مباحث علوم انسانی با چالش هایی همراه است گفت: تصور کمیسیون نگاه جنسیتی و فمینیستی نبوده و این تبصره را اصلاح می کنیم.

چمران پیشنهاد کرد: این طرح برای ارایه پیشنهادات دوباره به کمیسیون بر گردد که ابتکار در اعتراض به آن گفت: این طرح یکسال است که دارد می چرخد حال با بازگشت آن یکسال دیگر نیز معطل خواهد شد.

وی ادامه داد: این طرح براساس خلاء های موجود نوشته شده نه اینکه یک دفعه به ذهن مان برسد. ما بررسی کردیم در حوزه فرهنگ عمومی، سلامت و محیط زیست کجاها کمبود وجود دارد و براساس آن این طرح را تدوین کردیم.

پس از اصلاح برخی از بندهای این طرح چمران پیشنهاد کرد طی مدت دو ماه شهرداری موظف شود این برنامه جامعه را در حوزه توانمندسازی و سازماندهی زنان برای مشارکت در حفظ و ارتقاء سلامت و محیط زیست شهری تدوین کند.

رسول خادم رئیسی کمیسیون برنامه و بودجه نیز با بیان اینکه یک چهارم کارکنان شهرداری زن هستند گفت: قرار بود طی برنامه چهار ساله این مصوبه را داشته باشیم و کار پژوهشی در این زمینه انجام شود اما این گونه نشد با حلواحلوا گفتن که دهان شیرین نمی شود.

دانشجو نیز در ادامه سخنان خادم اضافه کرد: حوزه سلامت و محیط زیست بسیار وسیع است و تمام موضوعات شهری را شامل می شود. مگر می شود در حوزه شهرسازی مباحث محیط زیست و سلامت اهمیت نداشته باشد. ما باید در حوزه مدیریت با توجه به ظرفیت ها و تواناییها از خانم ها استفاده کنیم.

در پایان اعضای شورا به این طرح رای دادند.