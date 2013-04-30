دره شهر قطب تولید خیار در ایلام/ برداشت بهاره در شهرستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی غلامی صبح سه شنبه در بازدید از مزارع کشاورزی و محصول خیار در شهرستان دهلران اظهار داشت: برداشت خیار بهاره در 150 هکتار ازمزارع شهرستان دره شهر آغاز شده است.

وی اضافه کرد : پیش بینی می شود از این میزان سطح زیر کشت 250 هزار تن خیار به ارزش اقتصادی 25 میلیارد ریال برداشت و به بازار مصرف ارائه می شود.

وی افزود: 20 درصد خیار تولیدی این شهرستان برای مصرف داخلی استان و 80 درصد آن به نقاط مختلف کشور از جمله بازارهای میوه وتره بار تهران صادر می شود.

غلامی گفت: سطح زیرکشت خیار بهاره نسبت به سال گذشته 30 درصد کاهش نشان می دهد و کشت خیار بعد از غلات محصول غالب کشاورزان در این شهرستان است.

وی افزود: این سطح سالانه به دو صورت بهاره و پاییزه کشت می شود که حدود 300 نفر درشهرستان دره شهر در زمینه کشت خیار فعالیت دارند.

وی عنوان کرد: شهرستان دره‌شهر یکی از قطب‌های تولید محصولات زراعی، کشاورزی و باغی در استان ایلام است که با تلاش بهره‌برداران این عرصه محصولات مرغوبی تولید و روانه بازار مصرف می‌شود.

غلامی گفت: این شهرستان در مجموع دارای 40 هزار هکتار زمین کشاورزی است که هرساله به کشت انواع محصولات زراعی به ویژه صیفی اختصاص می‌یابد.

وی ادامه داد: تولید خیار یکی از مهم‌ترین محصولات زراعی در شهرستان دره‌شهر است که در بازارهای داخلی و خارج استان مشتریان فراوانی دارد.

خیار در دست دلالان!

به گزارش خبرنگار مهر، به رغم اینکه 80 درصد خیار در این شهرستان به بازارهای خارج از استان صادر می شود ولی خیلی از درآمد حاصل از آن به جبی دلالان می رود و هر ساله با آغاز برداشت محصول خیار دلالان وارد شهرستان دره شهر می شوند و خیار را با قیمتی اندک خریداری و با قیمتی بیشتر روانه بازار می کنند.

همچنین نبود صنایع تبدیلی در این شهرستان باعث شده خیلی از ظرفیت تولید خیار در این شهرستان استفاده نشود و می توان با ایجاد صنایع تبدیلی کل منافع حاصل از تولید خیار در استان و شهرستان نگه داشت.

اقتصاد دره شهر بر پايه كشاورزي باغداري و دامداري استوار است و آب كشاورزي از چاه ها، چشمه ها و رود فراهم مي شود که محصولات كشاورزي و باغي آن عبارتند از ‌گندم، جو، بنشن، ذرت، گياهان علوفه اي، برنج، كنجد، تره بار، گردو، ‌انار، انگور، سيب و انجير. دامداري نيز در اين شهرستان رونق دارد و محصولات و فرآورده هاي دامي و نيز دام به شهرستان هاي ديگر صادر مي شود.