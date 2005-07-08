آموزشگاه هاي آزاد روزنامه نگاري و گرافيك مطبوعاتي تاسيس مي شود

به گزارش گروه فرهنگ و هنر مهر ، روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام كرد: در اجراي ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها وابسته به معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي تواند نسبت به صدور پروانه تاسيس آموزشگاه هاي آزاد روزنامه نگاري و گرافيك مطبوعاتي اقدام نمايد.

براساس ماده يك اين آيين نامه ، آموزشگاه آزاد روزنامه نگاري و گرافيك مطبوعاتي به منظور آموزش و پرورش استعدادهاي علاقمند به فراگيري يكي از شاخه هاي روزنامه نگاري يا گرافيك مطبوعاتي تشكيل مي شود و هدف آن توسعه و گسترش دانش و تربيت نيروي انساني كار امد براي كشور است.

ماده 2 اين آيين نامه شرايط فعاليت و هر گونه اقدام درجهت آموزش فعاليت هاي روزنامه نگاري و گرافيك مطبوعاتي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از خصوصي و يا وابسته به دولت، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي را منوط به اخذ پروانه فعاليت از شوراي مركزي نظارت بر آموزشگاه هاي روزنامه نگاري و گرافيك مطبوعاتي در مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها مي داند.

بر اساس تبصره يك اين ماده ، مراكزي كه پيش از تصويب و ابلاغ اين آيين نامه ايجاد شده اند بايد ظرف مدت شش ماه شرايط خود را با اين دستورالعمل تطبيق دهند.

" تابعيت كشور ايران "، " داشتن برگه پايان خدمت يامعافيت دائم براي آقايان " ، " نداشتن سو پيشينه كيفري" ، " متدين به يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي " ، " داشتن حداقل مدرك ليسانس در يكي از رشته هاي مرتبط و يا معادل آن " ( علوم ارتباطات و گرافيك) و " داشتن حداقل 30 سال سن) از جمله شرايط متقاضيان براي اخذ پروانه فعاليت مي باشد كه در ماده 3 اين آيين نامه آمده است.

در مواد 4 ، 5 و 6 اين آيين نامه به ترتيب شرايط و وظايف مدير مسئول يا صاب امتياز موسسه ووظايف مدير اموزش بيان شده است.

مهلت متقاضي براي تاسيس و راه اندازي آموزشگاه از تاريخ صدور وافقتنامه موقت شش ماه مي باشد و چنانچه متقاضي در اين مدت اقدام به ايجاد مركز مذكور ننمايد، موافقتنامه صادر شده از درجه اعتبار ساقط مي شود.

براساس ماده 8 اين آيين نامه پروانه فعاليت صادر شده قابل نقل و انتقال نيست و اعتبار آن از تاريخ صدور به مدت 2 سال است.

اين آيين نامه در 13 ماده و 10 تبصره در مورخه 25 فروردين ماه 83 به تاييد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رسيد و از زمان تصويب لازم الاجرا مي باشد.