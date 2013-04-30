ثبت ملی زیارتگاه خالد نبی

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت صبح سه شنبه در بازدید از این زیارتگاه افزود: میراث فرهنگی استان نسبت به ثبت ملی این مکان برنامه ریزی داشته باشد و طرح های مقدماتی را اجرا کند.

وی اظهار داشت: آسفالت مسیر شش کیلومتری، احداث پارکینگ مناسب، احداث جاده سلامت، تخصیص 200 هکتار از این منابع ملی به این زیارتگاه، احداث سرویس بهداشتی و وضوخانه از جمله برنامه هاست.

وی بر لزوم اجرایی شدن مصوبات قبلی در زمینه زیارتگاه خالد نبی تاکید کرد و خواستار پیگیری فرماندار برای انجام مصوبات شد.

قناعت تصریح کرد: پیگیری لازم برای انجام این مصوبات صورت گیرد زیرا باعث جذب گردشگران مختلف و بستر سازی سرمایه گذاری مطلوب می شود.

رشد 25 درصدی زائران خالد نبی

امان محمد حمید زاده رئیس هیئت امنای زیارتگاه خالد نبی نیز از رشد 25 درصد شمار زائران این زیارتگاه از ابتدای فروردن تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

وی گفت: 81 هزار و 550 نفر امسال از زیارتگاه خالد نبی بازدید کردند که 40 درصد آن را زائران خارج از استان تشکیل می دهند.

وی اظهار داشت: این زیارتگاه در ایام نوروز از نظر اسکان مسافر رتبه اول شهرستان و در طرح آرامش بهاری نیز رتبه اول در بین بقاع استان را کسب کرده است.

سردار بابایی فرمانده سپاه نینوای گلستان نیز پیشنهاد کرد تابلوهای فرهنگی با مضامین پیامهای شهدا و بسیج توسط سپاه ناحیه کلاله برآورد هزنیه و اجرایی شود.