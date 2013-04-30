ثبت نام مدارس در سال تحصیلی آتی به صورت الکترونیکی انجام می شود

غلامرضا محمد قاسمی در گفتگو با مهر گفت: ثبت نام در سال تحصیلی آینده در تمام مقاطع تحصیلی به صورت الکترونیکی انجام می شود.

وی با بیان اینکه ثبت نام دانش آموزان به مدت یک ماه از 15 خرداد ماه سال جاری آغاز می شود افزود: تمامی دانش آموزان در مقاطع تحصیلی مختلف تا 15 تیرماه سال جاری فرصت دارند تا نسبت به ثبت نام خود در واحد های آموزشی اقدام کنند.

وی همچنین تاریخ برگزاری امتحانات پایان سال تحصیلی جاری را برای تمامی مقاطع از 21 اردیبهشت ماه اعلام کرد و گفت: امتحانات پایانی سال جاری در مقطع ابتدایی سوم خردادماه، مقطع راهنمایی 11 خرداد و مقطع دبیرستان تا 12 خردادماه به اتمام می رسد.

وی با اشاره به اینکه برنامه ریزی مدونی به منظور مهندسی نیروهای انسانی و ارتقای شاخص های کیفی در مدارس سراسر استان اندیشیده شده است افزود: توسعه مدارس خاص، بکارگیری معلمان با توجه به تخصص مربوطه، به اجرا گذاشتن طرح دوری و دوره ای، اجرای برنامه درس ملی با هدف ارتباط بین پایه ها و اجرای نظام ارزشیابی از مهمترین این برنمه ها است.

وی افزود: در برنامه درس ملی که اجرای آن از سال گذشته شروع شده است تمام کتاب های مقاطع دوم و ششم ابتدایی تعویض شد و در سال آینده نیز نسبت به تعویض کتاب های سال سوم دبستان و چهار کتاب سال اول دبیرستان جدید شامل عربی، زبان، حرفه و فن و دین و زندگی تغییر می کند.

وی با بیان اینکه نظام دوره ای در راستای سند تحول بنیادین در سال تحصیلی آتی در پنج درصد مدارس استان اجرا می شود ادامه داد: در این نظام یک معلم مشخص از کلاس اول تا سوم دبستان دانش آموزان را همراهی می کند.

وی اظهار داشت: همچنین برای سال تحصیلی پیش رو در بیش از 30 درصد مدارس سیستان و بلوچستان نظام دوره ای اجرا می شود.