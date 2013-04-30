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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۲:۲۴

معافیت افراد تحت حمایت کمیته امداد از هزینه دادرسی

معافیت افراد تحت حمایت کمیته امداد از هزینه دادرسی

معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه با ابلاغ قانون حمایت خانواده افراد تحت حمایت این نهاد از هزینه دادرسی معاف شدند،گفت: قانون حمایت خانواده که به تصویب نمایندگان مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده است از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور قمشه افزود: در ماده 5 این لایحه آمده است در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل،دادگاه حسب مورد راساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند.

معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد گفت: در تبصره ماده 5 آمده است افراد تحت پوشش کمیته امداد و مددجویان سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند.

کد مطلب 2043806

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