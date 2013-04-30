معافیت افراد تحت حمایت کمیته امداد از هزینه دادرسی

به گزارش خبرنگار مهر، منصور قمشه افزود: در ماده 5 این لایحه آمده است در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل،دادگاه حسب مورد راساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند.

معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد گفت: در تبصره ماده 5 آمده است افراد تحت پوشش کمیته امداد و مددجویان سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند.