به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان فیروزکوه صبح سه شنبه با حضور حجت الاسلام عبدالعلی استیری نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه شهرستان، ابوالقاسم مهری فرماندار، حسین حیدری شهردار فیروزکوه و دیگر مسئولان ادارات عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فیروزکوه برگزار شد .

کسی که در نماز سستی می کند برکت را از عمر خود می گیرد

حجت الاسلام عبدالعلی استیری در این مراسم ضمن گرامیداشت هفته معلم و روز کارگر و همچنین تبریک روز زن به بیان روایتی از حضرت زهرا(س) در خصوص اهمیت نماز پرداخت و گفت: کسی که در نماز کاهلی و سستی می کند برکت را از عمر خود می گیرد و همچنین رزق او هم برکت نخواهد داشت و دعای کسی که در نماز کاهلی می کند به آسمان نمی رود و همچنین سیمای صالحین را از فرد می گیرد .

وی افزود: هر ساله مقام معظم رهبری طبق اولویت بندی آن سال، آن را نامگذاری می کنند که در واقع خط مشی سال را با آن شعار مشخص می کند و شورای فرهنگ عمومی باید نقش اساسی در تحقق شعار مقام معظم رهبری داشته باشد و در بحث شعار امسال نیز مانند سالیان گذشته اقتصاد را اولویت مملکت دانستند و امسال آن را به حماسه اقتصادی نام نهادند.

امام جمعه فیروزکوه تصریح کرد: با توجه به اینکه امسال دو انتخابات مهم را در پیش رو داریم و البته در این شهرستان سه انتخابات را در پیش رو داریم مقام معظم رهبری حماسه سیاسی را در شعار قرار دادند .

برگزار کنندگان انتخابات باید امین مردم باشند

وی اضافه کرد: فتنه 88 را خواص و عوام دیدند که دشمن چه توطئه ای در سال 88 برپا کرد، اما همه مسئولان باید هوشیار باشند که فتنه دیگری در سال 92 رخ ندهد .

حجت الاسلام استیری راهکارهای اجرایی شدن فرمایشات مقام معظم رهبری در تحقق یافتن شعار سال را این گونه بیان کردند، اگر می خواهیم مردم به ما اطمینان کنند برگزار کنندگان انتخابات باید امین مردم باشند و رسانه ها در موارد مختلف وارد صحنه شوند.