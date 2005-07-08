احتمال انتحاري بودن انفجارهاي اخير لندن

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه، چارلز كلارك وزير كشور انگليس درمصاحبه با شبكه خبري" بي بي سي " تصريح كرد: به طور حتم اين احتمال وجود دارد كه چند انفجار از عمليات تروريستي ديروز عمليات انتحاري با بمب باشد.

درهمين راستا مطبوعات چاپ لندن امروزجمعه درشماره هاي امروزخود احتمال انجام يك عمليات انتحاري درسلسله انفجارهاي روز گذشته در لندن داده اند .

اين روزنامه ها نوشتند: احتمال دارد انفجاري كه دراتوبوس مسافربري در نزديكي ميدان راسل سكوير درفاصله چند متري روي داد ناشي از يك عمليات انتحاري باشد .

براساس آخرين امار رسمي اعلام شده ازسوي مقامات دولت انگليس ، براثراين انفجاربمب در اتوبوس مسافربري درلندن دستكم دو تن كشته و شماري نيز زخمي شدند.

روزنامه هاي اينديپندنت ، سند، ديلي ميرو، ديلي اكسپرس ، ديلي ميل چاپ لندن براي اثبات ادعاي خود به اظهارات ريچارد جونز به عنوان يكي از كارشناسان اطلاعاتي استناد كردند .

جونز كه به هنگام انفجاردراتوبوس مسافربري درمحل ميدان تاويستوك بوده گفت: مردي با قد 80/1 سانتيمتري را ديده كه بسيار عصباني بوده و دائما به طرف كيفش خم مي شده است.

وي افزود : من كاملا صورت او را ديدم كه ازاتوبوس پياده شد وبعد ازچند ثانيه اتوبوس منفجر وحداقل دو تن كشته شدند.

درصورتي كه احتمال انجام عمليات انتحاري در رشته انفجارهاي لندن ثابت شود اين نخستين عمليات انتحاري خواهد بود كه در اروپا رخ داده است.