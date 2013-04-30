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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۴۰

برای به خدمت گرفتن کریستیانو رونالدو؛

منچستریونایتد با پاریسن ژرمن وارد جنگ می‌شود

منچستریونایتد با پاریسن ژرمن وارد جنگ می‌شود

منچستریونایتد برای اینکه بتواند کریستیانو رونالدو را به اولدترافورد بازگرداند باید با باشگاه فرانسوی پاریسن ژرمن وارد جنگ شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه پاریسن ژرمن با مدیر برنامه‌های "کریستیانو رونالدو" تماس گرفته و در خصوص انتقال این بازیکن به فرانسه مذاکراتی را انجام داده است.

این در حالی است که منچستریونایتد هم از ماه گذشته در خصوص بازگرداندن ستاره پرتغالی به اولدترافورد ابراز علاقه کرده است. من یونایتد در سال 2009  رونالدو را با انعقاد قراردادی به ارزش 80 میلیون پوند به رئال مادرید فروخت و حال می‌خواهد این بازیکن را در ازای 65 میلیون پوند به اضافه یک بازیکن - که به احتمال فراوان نانی است - دوباره به خدمت بگیرد.

یک منبع آگاه که به باشگاه منچستریونایتد نزدیک است در خصوص این خبر به روزنامه سان گفت: من یونایتد از پیشنهاد پاریسن ژرمن برای جذب رونالدو راضی نیست.

کد مطلب 2043821

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