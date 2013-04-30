شکست قفل اقتصادی گلستان/ لبخند اترک به صادرکنندگان

به گزارش خبرنگار مهر، این منطقه در زمینی به وسعت 2000 هکتار در نظر گرفته شده که فاز اول آن شامل 250هکتار از اراضی واقع در شمال شهرستان آق قلا در فاصله 40 کیلومتری مرکز استان و 25 کیلومتری شهر آق قلا است.

نزدیکی این منطقه به مرکز استان، فرودگاه بین المللی گرگان و نقطه صفر مرزی از جمله عوامل شاخص در استقرار و امکان سنجی طرح بوده که موجبات رونق اقتصادی استان و بالاخص اراضی کم بازده شمال گلستان را فراهم می کند.

مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي گلستان در پیگیری خبرنگار مهر درباره روند احداث این طرح گفت: استان گلستان به دليل مزيت هايي كه در امر صادرات و تجارت دارد و همچنين نزديكي به آسياي ميانه و امكان تبادل و صادرات محصولات توليدي به خارج از استان ما منطقه ويژه اقتصادي را در حال راه اندازي داريم.

نيما بيروديان افزود: اين منطقه در زميني به مساحت 1000 هكتار طراحي شده كه مصوبات هيئت دولت است و در حال حاضر امكانات زير بنايي همچون برق،راه و آب را براي آن فراهم كرده ايم.

وي ادامه داد: همچنين قرار است كه هفته آينده هئيتي از سازمان مناطق آزاد براي بازديد از اين منطقه به استان سفر كنند كه اميدواريم بتوانيم در اين سفر مجوز واگذاري زمين ها را نيز از آنان بگيريم كه در اين صورت مي توانيم زمين ها را در اختيار شركت هاي صادرات گرا بگذاريم.

مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي با اشاره به مزاياي چنين شركت هايي ادامه داد: اين مناطق به شكلي است كه مي توان در آن از معافيت هاي گمركي و مالياتي برخوردار شد و صادركنندگان و وارد كنندگان مي توانند با توجه به اين مزايا از هزينه هاي سر بار توليد كاهش دهند و به راحتي محصولات خود را صادر كرده و محصولاتي با قيمت پايين تر در كشور ارائه كنند.

وي اضافه كرد: اميدواريم با استقرار اين منطقه بتوانيم استان را از بن بست اقتصادي نجادت دهيم و آغاز صادرات به آسيای ميانه را در استان كليد بزنيم.

استان نتوانسته از مزيت هاي كشاورزي در حوزه صنعت به خوبي استفاده كند

نيما بيروديان با بيان اينكه استان گلستان داراي مزيت هاي بسيار زيادي در حوزه كشاورزي است ابراز داشت: متاسفانه ما تا به حال نتوانستيم از ارزش افزوده محصولات كشاورزي به خوبي در صنعت استفاده كنيم و براي همين ما بايد سعي كنيم تا شركت هاي دانش بنيان را در استان فعال كنيم .

وي اضافه كرد: با استفاده از اين شركت ها مي توانيم بسياري از محصولات كشاورزي را كه بلا استفاده هستند يا با حجم بالا توليد مي شوند و همچنين قابليت انتقال به استان هاي ديگر و حتي صادرات را ندارند را بتوانيم در استان فرآوري كنيم.

مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي استان افزود: اين شركت ها همچنين مي توانند در ارتباط با خدمات مشاوره اي به صنعتگران ، صاحبان صنايع و صادر كنندگان كمك كنند و نياز آنها در استان مي تواند بسيار با اهميت باشد.

23 شهرك و ناحيه صنعتي در استان وجود دارد

مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي استان گفت: در حال حاضر در استان 23 شهرك و ناحيه صنعتي وجود دارد كه بالغ بر 2 هزار هكتار مساحت عملياتي آنهاست و خوشبختانه حداقل امكانات زير بنايي در كل شهرك هاي صنعتي استان فرآهم است .

نيما بيروديان افزود: هم اكنون در كليه شهرك هاي صنعتي زمين قابل واگذاري با حداقل قيمت و اقساط 30 ماهه به صنعتگران و متقاضيان آماده ارائه است كه مي توانند براي استقرار صنايع خود استفاده كنند.

وي بيان كرد: همچنين در شهرك هاي صنعتي زون صنايع كوچك و صنوف توليدي را در قطعات كوچك 300 متري طراحي كرده ايم تا به اين وسيله افراد مستعد و كم درآمد وكساني كه صاحب ايده هستند در حوزه صنعت كمك كنيم كه اين امر از تجربه هاي اوليه ما در استان است و اميدواريم بتوانيم آنها حداكثر استفاده را از اين امر ببرند.

وي با اشاره به ايجاد مراكز كسب و كار در شهرك هاي صنعتي ابراز داشت: اين مراكز از شاخص هاي عمده ي ملي است كه طي سال 90 و 92 پيگير آن هستيم .

اين مسئول ادامه داد: مراكز كسب و كار مجموعه هاي دائمي هستند كه مي توان در آن محصولات كشاورزي و صنعتي را در آن به نمايش گذاشت و همچنين مزيت هايي همچون آمفي تئاتر و خدمات مشاوره اي به صنتعگران را در اختيار شركت هاي مشاوره اي و شركت هاي دانش بنيان قرار خواهد داد.

وجود خلاء های اعتباری

وي با اشاره به خلائي كه در استان در اين حوزه وجود دارد تصريح كرد: مهمترين خلايي كه در استان با توجه به حركت هايي كه انجام داده ايم بحث هاي اعتباري است و اميدواريم با گام هاي كه در زمينه طرح هاي ملي و استاني برداشته ايم بتوانيم از اعتبارات در اين زمينه ها برخوردار شويم تا بتوانيم پروژه هايمان را در زمان كوتاه تري ارائه كنيم.