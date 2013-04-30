سالانه 240 تن پشم در شهرستان آبدانان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر اسکندری صبح سه شنبه در بازدید از نقاط مختلف عشایری شهرستان آبدانان اظهار داشت: کل جمعیت عشایری شهرستان آبدانان یک هزار و 800 خانوار با 12 هزار نفر جمعیت است که 380 هزار راس دام سبک دارند.

وی با بیان اینکه 454 خانوار با جمعیت دو هزار و 469 نفر از امور عشایری شهرستان میهمان هستند، تصریح کرد: تولید پشم و مو این شهرستان سالانه 240 تن است که ارزش اقتصادی تولید این میزان پشم 200 میلیون تومان است.

وی افزود: بیش از نیمی از جمعیت عشایری این شهرستان کوچ رو هستند و کار پشم چینی از نیمه اول فروردین ماه شروع شده و تا نیمه دوم اردیبهشت ماه ادامه دارد.

اسکندری اضافه کرد: از این پشم به عنوان مواد اولیه صنایع دستی، پوشاک، نساجی، پارچه،گلیم، قالی و قالیچه استفاده می شود که این میزان پشم علاوه بر مصرف داخلی استان به استان های خوزستان، کرمانشاه، لرستان، همدان و کردستان هم صادر می شود.

وی در پایان اظهار داشت: جمعیت عشایری شهرستان آبدانان 22.42 درصد از کل جمعیت این شهرستان را تشکیل می دهد.