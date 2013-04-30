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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۲:۰۴

سعیدی به مهر مطرح کرد:

میزان تولید ماهی در واحد سطح باید افزایش یابد/ لزوم بهره‌گیری از مزارع برنج گیلان برای پرورش ماهی

میزان تولید ماهی در واحد سطح باید افزایش یابد/ لزوم بهره‌گیری از مزارع برنج گیلان برای پرورش ماهی

انزلی – خبرگزاری مهر: مدیرکل شیلات گیلان گفت: با توجه به کمبود زمین در استان میزان تولید ماهی در واحد سطح باید افزایش یابد.

حجت سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه هر پنج تن تولید ماهی گرم آبی یک شغل محسوب می شود، افزود: میانگین تولید ماهی در یک هکتار اراضی استان چهار هزار و 200 کیلو گرم است.

وی همچنین به طرح پرورش ماهی در شالیزارها اشاره کرد و اظهارداشت: کشت برنج و ماهی دو فعالیت عمده بخش کشاورزی است که در کنار سایر تولیدات کشاورزی نیاز غذایی کشور را بطور عمده رفع می کند.

مدیرکل شیلات گیلان گفت: رشد روز افزون جمعیت، توسعه صنعتی، تخریب منابع طبیعی و محدود بودن منابع، تامین پروتئین مورد نیاز مردم را دشوارتر می سازد و در نتیجه اهمیت بهره برداری بهینه از استعدادهای بالقوه منابع آبی خاکی کشور بارزتر می شود.

وی افزود: پرورش ماهی در مزارع برنج یکی از مهمترین روش هایی است که می توان از شالیزار استفاده بهینه کرد، این روش ( کشت توام برنج و ماهی) در بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی توسعه یافته و به عنوان بخش تازه ای از فعالیت های کشاورزی مورد توجه است.

سعیدی اظهارداشت: پرورش ماهی در مزارع برنج نه تنها کار پیچیده و پر هزینه نیست بلکه اگر بطور اصولی و فنی انجام گیرد می تواند علاوه بر تولید مقدار قابل ملاحظه ای ماهی بر روی مزارع برنج و محصول اثرات مفیدی برجا بگذارد.

وی تصریح کرد: فوائد کشت توام برنج و ماهی می توان به کنترل علفهای هرز، نرمتنان و حشرات، مبارزه بیولوژیک با برخی از آفات برنج، استفاده از فضولات ماهی به عنوان کود برای گیاه برنج، جلوگیری از استفاده بی رویه کودها و سموم شیمیایی، کنترل گیاهان آبزی نظیر آزولا، تولید گوشت ماهی، افزایش محصول برنج و افزایش سرانه مصرف ماهی در روستاها را نام برد.

مدیرکل شیلات گیلان پرورش ماهی سرد آبی بعد از برداشت برنج در شالیزارها ( نیمه دوم سال) را فرصتی مغتنم دانست و اظهارداشت: در هر هکتار شالیزار می توان 20 تن ماهی تولید کرد.

وی یادآورشد: درآمد بیشتر برای جامعه روستایی، ایجاد اشتغال در نیمه  دوم سال برای کشاورزان و توسعه رونق اقتصاد شیلاتی از مزیت های مهم پرورش ماهی سرد آبی بعد از برداشت برنج است.

کد مطلب 2043834

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