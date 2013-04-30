حجت سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه هر پنج تن تولید ماهی گرم آبی یک شغل محسوب می شود، افزود: میانگین تولید ماهی در یک هکتار اراضی استان چهار هزار و 200 کیلو گرم است.

وی همچنین به طرح پرورش ماهی در شالیزارها اشاره کرد و اظهارداشت: کشت برنج و ماهی دو فعالیت عمده بخش کشاورزی است که در کنار سایر تولیدات کشاورزی نیاز غذایی کشور را بطور عمده رفع می کند.

مدیرکل شیلات گیلان گفت: رشد روز افزون جمعیت، توسعه صنعتی، تخریب منابع طبیعی و محدود بودن منابع، تامین پروتئین مورد نیاز مردم را دشوارتر می سازد و در نتیجه اهمیت بهره برداری بهینه از استعدادهای بالقوه منابع آبی خاکی کشور بارزتر می شود.

وی افزود: پرورش ماهی در مزارع برنج یکی از مهمترین روش هایی است که می توان از شالیزار استفاده بهینه کرد، این روش ( کشت توام برنج و ماهی) در بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی توسعه یافته و به عنوان بخش تازه ای از فعالیت های کشاورزی مورد توجه است.

سعیدی اظهارداشت: پرورش ماهی در مزارع برنج نه تنها کار پیچیده و پر هزینه نیست بلکه اگر بطور اصولی و فنی انجام گیرد می تواند علاوه بر تولید مقدار قابل ملاحظه ای ماهی بر روی مزارع برنج و محصول اثرات مفیدی برجا بگذارد.

وی تصریح کرد: فوائد کشت توام برنج و ماهی می توان به کنترل علفهای هرز، نرمتنان و حشرات، مبارزه بیولوژیک با برخی از آفات برنج، استفاده از فضولات ماهی به عنوان کود برای گیاه برنج، جلوگیری از استفاده بی رویه کودها و سموم شیمیایی، کنترل گیاهان آبزی نظیر آزولا، تولید گوشت ماهی، افزایش محصول برنج و افزایش سرانه مصرف ماهی در روستاها را نام برد.

مدیرکل شیلات گیلان پرورش ماهی سرد آبی بعد از برداشت برنج در شالیزارها ( نیمه دوم سال) را فرصتی مغتنم دانست و اظهارداشت: در هر هکتار شالیزار می توان 20 تن ماهی تولید کرد.

وی یادآورشد: درآمد بیشتر برای جامعه روستایی، ایجاد اشتغال در نیمه دوم سال برای کشاورزان و توسعه رونق اقتصاد شیلاتی از مزیت های مهم پرورش ماهی سرد آبی بعد از برداشت برنج است.