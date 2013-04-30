زیباکلام: حضور هاشمی آرایش اصولگرایان را بهم می زند/ هدایت خواه: کاندیدای دولت تفکر سکولاری را ترویج خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر از یاسوج، دراین مناظره که مورد استقبال دانشجویان این دانشگاه و سایر دانشگاههای یاسوج، قرار گرفت ابتدا صادق زیبا کلام با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم گفت: وضع اصولگرایان در این انتخابات از اصلاحطلبان مبهم تر است و امروز در این جریان همه احساس تکلیف کرده اند و می گویند به نفع دیگری کنار نمی روند.

رحیم مشایی ردصلاحیت می شود/ افت جایگاه ایران درسیاست خارجی

وی افزود: نامزد دولت نیز رحیم مشایی است که به احتمال زیاد رد صلاحیت می شود و اینکه آیا دولت می تواند به طریقی او را تایید کند، در هاله ای از ابهام قرار دارد.

این استاد علوم سیاسی وضع روابط بین الملل و خارجی کشور را نگران کننده دانست و گفت: جایگاه ایران در روابط بین الملل که در زمان دولتهای هاشمی و خاتمی مطلوب بود اکنون افت پیدا کرده است.

زیبا کلام بیان داشت: اگر در آن دوران ایران با بسیاری از کشورها رابطه نداشت اما این کشورها در مقابل ایران قرار نداشتند.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: در دوران اصلاحات نیز بسیاری از کشورهایی که در مقابل ایران قرار داشتند، اگر در کنار ایران نبودند حداقل در برابر ایران هم قرار نگرفتند.

حضورهاشمی آرایش اصولگرایان را بهم می زند

زیبا کلام با اشاره به سخنان اخیر هاشمی در خصوص آمدن یا نیامدنش در انتخابات اظهار داشت: او از یک سو ضایعات و مصیبتهایی که به کشور وارد شده را می بیند و می خواهد شرکت کند و از طرفی درگیر کهولت سن است و احساس می کند توان لازم را ندارد و باید یک جوان وارد عرصه شود.

وی اضافه کرد: با این حال هاشمی مطمئن نیست برخی از افراد جوانتر شانسی برای انتخاب داشته باشند و این کوه بحران را که اصولگرایان ایجاد کرده اند، مرتفع سازد و این موضوع نیز موجب تردید هاشمی برای آمدن یا نیامدن شده است.

زیبا کلام کاندید شدن هاشمی رفسنجانی در انتخابات را برای اصولگرایان مهم عنوان کرد و افزود: حضور یا عدم حضور هاشمی رفسنجانی بر آرایش و برنامه های اصولگرایان تاثیر گذار است.

مردم دچار ابهام نیستند/ نازکردنها توهین به مردم است

در ادامه عضو جبهه پایداری نیز در این مناظره گفت: این سیاستمداران هستند که در انتخابات دچار سردرگمی شده اند اما مردم دچار ابهام نیستند و و تصمیم خود را می گیرند.

ستار هدایت خواه افزود: ناز کردن برخی آقایان که می آییم و نمی آییم، اهانت به شعور مردم است.

وی همچنین با اشاره به انتقادات زیبا کلام از سیاست خارجی دولت بیان کرد: نتیجه سیاست های تنش زدایی دولتهای هاشمی و خاتمی، دادگاه میکونوس و خارج شدن سفرای اروپایی از کشور و قرار دادن ایران در محور شرارت بود.

خروج آمریکا از عراق نتیجه گفتمان اصولگرایی بود

هدایت خواه اظهار داشت: در آن دوران در سیاست های هسته ای کوتاه آمدند و دو کشور همسایه توسط آمریکا اشغال شد اما با گفتمان اصولگرایی، آمریکا نه تنها مجبور شد با خفت این کشورها را ترک کند بلکه در جنگهای 33 و هشت روزه شکست خورد.

این نماینده مجلس هفتم و هشتم با بیان اینکه حمایت از مستضعفین یکی از مهمترین سیاست های انقلاب است، گفت: ارتباط و حمایت از کشورهای آفریقایی حمایت از پابرهنگان و در راستای این سیاست انقلاب است.

هدایت خواه آمریکای لاتین را حیات خلوت امریکا دانست و افزود: روابط ما با کشورهای آمریکای لاتین بسیار مهم است و حضور ما در این کشور ها نشان می دهد که ما تا لب مرزهای آمریکا رسیده ایم.

مشکلات کنونی ناشی از سیاست های غلط دولت است

زیبا کلام نیز صحبتهای هدایت خواه را کلی گویی و شعارهای بی حاصل دانست و گفت: اکنون کشور با گرانی و تورم، فساد، فرار نخبگان، اعتیاد و بیکاری را مواجه است و این نتیجه سیاستهای این دولت است.

وی تصریح کرد: به لحاظ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و در همه زوایا، کشور روند رو به افولی را داشته است.

وی با بیان اینکه اکثر اصولگراها نیز اکنون بر این عقیده هستند که بسیاری از اقدامات دولت غلط بود، اظهار داشت: آنها اکنون به صراحت می گویند که مطرح کردن موضوع هولوکاست از جانب احمدی نژاد غلط بوده است.

زیبا کلام تصریح کرد: کسانی که دولت احمدی نژاد را دولت امام زمان و کریمه می دانستند، اکنون صف کشیده و از دولت انتقاد می کنند.

وی با بیان اینکه سفرهای استانی یک تبلیغ بود، بیان کرد: بسیاری از طرحهایی که در استانها تصویب شد هنوز به اجرا نرسیده و اکنون خود اصولگرایان از این سفرها انتقاد می کنند و آن را بیهوده می دانند.

انقلاب اسلامی نمی تواند با آمریکا کنار بیاید

در ادامه عضو جبهه پایداری اظهار داشت: انقلاب اسلامی برای مبارزه با طاغوت و استکبار شکل گرفت.

هدایت خواه افزود: استکبار یک ماهیت ضد دینی دارد و انقلاب اسلامی هم در مسیر مبارزه با استکبار گام بر می دارد.

وی افزود: آمریکا راس استکبار است و کشور ما و انقلاب اسلامی نمی تواند با آمریکا کنار بیاید.

وی با اشاره به تحرکات مردم در کشورهای اسلامی اظهار داشت: حرکت مردم در این کشورها نتیجه بیداری اسلامی است و آنها به دنبال حکومت اسلامی هستند.

این عضو جبهه پایداری در پاسخ به انتقاد زیبا کلام از دولت اظهار داشت: احمدی نژاد با تاثیر از اطرافیانش دچار تغییر و تحول شده است.

وی بیان داشت: برخی از کسانیکه اکنون در کنار احمدی نژاد هستند از یک طیف سیاسی دیگر و تفکراتی سکولار هستند.

هدایتخواه با بیان اینکه ملاک ما برای ارزیابی موفقیت دولت، گفتمان امام است، گفت: انقلاب اسلامی به دنبال حاکمیت اسلام بود و این اتفاق افتاده است.

این عضو جبهه پایداری تصریح کرد: انقلاب اسلامی از اول شعار اقتصادی نداد و در گفتمان امام هم حاکمیت اسلامی مطرح بود.

عملکرد دولت احمدی نژاد دوبرابر دولتهای پیشین بود

هدایتخواه همچنین گفت: سفرهای استانی دولت در راستای اجرای عدالت انجام شد و من در مجلس نتایج سفرهای استانی دولت را مشاهده کردم.

این نماینده سابق مجلس اظهار داشت: رشد بسیاری از شاخصها گاهی در این دولت دو برابر دولتهای پیشین و گاهی برابر همان دولتها بوده است.

هدایتخواه در پاسخ به سوال مجری جلسه در خصوص خصوصیات رئیس جمهور آینده، اظهار داشت: رئیس جمهور باید به جد قائل به گفتمان امام و انقلاب، قائل به اسلام حداکثری و روحیه استکبار ستیزی داشته باشد.

این عضو جبهه پایداری روحیه فتنه ستیزی داشتن و بصیرت و ایستادگی در مقابل غرب را از دیگر خصوصیات رئیس جمهور آینده عنوان کرد.

هدایتخواه افزود: رئیس جمهور باید برای حل مشکلات با موازین دینی برنامه داشته باشد و تیمی که انتخاب می کند باید با گفتمان امام سازگار باشد.

رئیس جمهور آینده پاسخگو باشد

صادق زیبا کلام نیز در پاسخ به سوال مجری جلسه، مهمترین ویژگی یک رئیس جمهور را پاسخگویی به مردم دانست و افزود: یک رئیس جمهور باید نسبت به عملکرد خود در همه زمینه ها پاسخگو باشد.

زیبا کلام اظهار داشت: انتخابات یعنی اینکه از مردم سوال شود آیا از عملکرد این رئیس جمهور راضی بودید یانه که اگر مردم راضی باشند باز هم همان حزب برگزیده خواهد شد و در غیر اینصورت مردم از آن حزب و رئیس جمهورش ناراضی هستند.

این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران تصریح کرد: اولین اصل پاسخگویی به مردم است و احترام به مردم که متاسفانه در دولت احمدی نژاد نه تنها پاسخگویی نیست بلکه هر کدام از اصولگراها، دیگری را در خصوص عملکرد ضعیف احمدی نژاد متهم می کنند.

احمدی نژاد همچنان محبوب است

هدایتخواه نیز در بخش پایانی سخنانش اظهار داشت: مردم ما در عرصه های مختلف همچون راهپیمایی ها مشخص کردند که چه چیزی می خواهند.

وی با بیان اینکه من 100 درصد مخالف کاندیدای دولت هستم و کاندیدای دولت تفکر سکولاری را ترویج خواهد کرد، افزود: هم اکنون احمدی نژاد در بین توده های مردم از همه، محبوبیت بیشتری دارد.

این نماینده سابق مجلس خانه نشینی احمدی نژاد را تحت تاثیر سکولارها دانست و گفت: احمدی نژاد از سال 90 کم کم از مسیر جدا شد اما همچنان محبوب است.

وی تفکر ولایی و اصولگرایی را ازدیگر مشخصه های رئیس جمهور عنوان کرد و گفت: یکی دیگر از خصوصیات رئیس جمهور ولایت مداری است.

هدایتخواه اظهار داشت: تفکر ولایی تضمین کننده ضدیت با استکبار است و هدایت جامعه را در این مسیر پیش می برد.