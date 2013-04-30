به گزارش خبرگزاری مهر، صحنه متحرک "سفیر آفتاب" به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه (س) و حضرت امام خمینی (ره) فردا چهارشنبه 11 اردیبهشت در میدان بهارستان تهران به اجرای برنامه های متنوع هنری و فرهنگی خواهد پرداخت.

در این برنامه گروه‌های سرود شهید فرجی تهران و رهپویان ولایت قم از دو سرود با موضوعات مقام مادر و حضرت امام زمان (عج) رونمایی خواهند کرد. همچنین شعرخوانی، اجرای نمایشی با موضوع مادر، پخش کلیپ های تصویری و 12 کلیپ از مجموعه آثار حامد زمانی، خواننده پاپ و سخنرانی حجت الاسلام زائری از دیگر بخش های این برنامه خواهد بود.

صحنه متحرک "سفیر آفتاب" که کامیونی با امکانات مجهز برای اجرای برنامه در فضای باز است، فردا چهارشنبه 11 اردیبهشت از ساعت 18 تا 20 در میدان بهارستان تهران به اجرای برنامه خواهد پرداخت.

سازمان هنری رسانه‌ای اوج، مجری طرح "سفیر آفتاب" با اعزام این صحنه متحرک به نقاط مختلف کشور تا کنون برنامه‌های مختلفی را در فضای باز و برای عموم مردم به اجرا درآورده است.