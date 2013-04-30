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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۲:۲۰

جمشیدی تأکید ک رد:

تقویت کتابخانه های روستایی گلستان

تقویت کتابخانه های روستایی گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون استاندار گلستان بر ضرورت تقويت کتابخانه هاي روستايي و تشکيل نمايشگاه کتاب خانواده در استان تأکيد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی صبح سه شنبه در جلسه نهاد کتابخانه های استان ادامه داد : متوليان حوزه فرهنگ و کتابخواني در کشور بايد با چاپ کتابهاي کم حجم و پرمحتواي اثرگذار و قرار دادن اين کتب در اختيار مردم بصورت رايگان، ضمن ترويج و توسعه فرهنگ کتابخواني در زمينه سبک زندگي بتوانند اطلاعات مکفي و مناسبي را به مردم ارائه دهند.

وي با بيان اينکه فرهنگي زندگي کردن شأن مردم متدين و انقلابي ايران اسلامي است گفت : براي فرهنگي زندگي کردن مردم نياز به کار فرهنگي داريم و تنها با اعمال قانون و قدرت نمي توان جامعه را فرهنگي کرد بلکه رفتار همواره مبتني بر يادگيري است و پس از آموزش و يادگيري شاهد تغيير رفتار خواهيم بود.
 
جمشيدي تصريح کرد: انتظاري که ما در حوزه فرهنگ از جامعه داريم بايد متناسب با ميزان فعاليتمان باشد و هر مقدار که آموزشهايمان را وسيع تر و غني تر کنيم ، نتايجي نصيب ما مي شود که مي توانيم با آن در جامعه بصورت آشکار و مشهود روبرو شويم.
 
معاون استاندار افزود : اين وظيفه متوليان حوزه فرهنگ است که اين احساس نياز را در مردم بوجود آورند که مهارتهاي زندگي سئوال مردم و جامعه باشد.
 
وي تأکيد کرد : در بحث ايجاد انگيزه صدا و سيما در کنار مراکز آموزشي نقش تأثير گذاري دارند و مي توانند نياز به کتاب و کتابخواني را با ويژگيها و متن و محتواي مطلوب در جامعه نهادينه کنند.
 
جمشيدي با اعلام اينکه يکي از جلسات نهاد کتابخانه هاي استان حتماً در محل اداره کل زندانها تشکيل خواهد شد گف : در پي اين جلسه اعضاي جلسه بازديدي هم از زندان صورت خواهند داد و با توجه به اينکه 16 کتابخانه در زندانهاي استان وجود دارد، دستگاههاي فرهنگي برنامه هاي حمايتي خود را از امور کتابخانه هاي زندانها اعلام کنند.
 
 
 
کد مطلب 2043853

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