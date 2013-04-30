نقش پوشش گیاهی در کندشدن تغییرات جوی

به گزارش خبرگزاری مهر، در نتایج تحقیقاتی که در مجله نیچر جئوساینس منتشر شده آمده است که این تأثیر اندک کم شدن نور خورشید که توسط گیاهان به وجود می آید می تواند یک درصد از گرمای جهانی و 30 درصد گرمای محلی را کاهش دهد.

این کاهش دما در جنگلهای وسیع سیبری، کانادا و یا شمال اروپا مشاهده شده است.

برخی از دانشمندان اظهار می دارند که این تحقیقات شواهدی برای اهمیت حفظ جنگلها ارائه کرده که می تواند تغییرات جوی را با کاهش گازهای گلخانه ای آهسته تر کند.

طلوع خورشید در دریاچه تایگا در پارک ملی ارگاکی روسیه

مشاهدات جنگلهای 11 منطقه در سراسر دنیا نشان داده است که گیاهان ذرات کوچکی منتشر می کنند که همزمان با گرم شدن دما در باد شناور می ماند و می تواند به عنوان بذری برای قطرات آب باشد که ابر تولید می کنند.

ابرهای سفید نیز به نوبه خود نور خورشید را به فضا منعکس کرده و گرما را دفع می کنند.

محققان در این تحقیقات روی جنگهای آمریکای شمالی، روسیه و جنوب آفریقا تمرکز کردند.

گفته می شود که این تأثیر در جنگلهای گرم و استوایی چون آمازون کمتر است.

پولی پاسونن از دانشگاه هلسینکی و موسسه بین المللی سیستمهای کاربردی تحلیل در اتریش اظهار داشت: این تأثیر اندک است یک درصد چندان هم قابل ملاحظه نیست.

این تحقیق با مشارکت محققان در آمریکا، کانادا، آلمان، هلند، آفریقای جنوبی ، مجارستان و سوئد انجام شده است.

بسیاری از اورسلهای دیگر چون آلودگی های انسانی از کارخانه ها، اتومبیلها و نیروگاه ها نیز از تأثیرکم کردن نور خورشید برخوردارند و ممکن است که روند تغییرات جوی را کندتر کنند اما این ذرات معلق در هوا بیشتر عامل انتشار گازهای گلخانه ای چون دی اکسید کربن هستند.

تا پیش از این تحقیقات نسبت به نقش طبیعت و انتشار گازهایی چون monoterpene توسط گیاهان در تغییرات جوی عدم قطعیت وجود داشت.

هنوز مشخص نیست که چرا گیاهان در دمای بالاتر میزان بیشتری گاز monoterpene منتشر می کنند، شاید این امر از تأثیرات جانبی درختان برای کاهش گرما باشد.

اری اسمی محققی از هلسینکی گفت: همه با عطر جنگل آشنایی دارند، این عطر از همین گازها تشکیل شده است.

براساس اظهارات محققان نتایج این تحقیق نشان می دهد که چرا باید از جنگلها و پوششهای گیاهی محافظت کرد.