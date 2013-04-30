پیشنهادی که بوی اقتدارگرایی در شورای شهر اصفهان دهد با طرح "فرآیندمدار" سازگار نیست

علی قاسم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طرح "انتخاب فرآیندمدار" استعداد وحدت بخشی بین همه جریانها را دارد اظهار داشت: برای وحدت باید از مرز دغدغه عبور کنیم و دغدغه ها را در قالب یک منطق و ساز و کاری که امکان وحدت را فراهم می کند بپذیریم؛ دغدغه ای که به یک ادبیات و منطق عملی تبدیل شده و به منبع فشار و آزار خود و دیگران تبدیل نشود.

وی یکی از علت های شعبه شعبه شدن اصولگرایی را ندانستن یک منطق و گفتمان مشترک اعلام و تاکید کرد: ما آمده ایم تا از یک گفتمان دفاع کنیم؛ آمده ایم تا در یک روال منطقی و اخلاقی گفتمانی را مطرح کنیم که امکان چرخش و گردش نیروها و به تعبیر مقام معظم رهبری رویش نیروهای انقلاب را فراهم کند.

سخنگوی طرح انتخاب فرآیندمدار با بیان اینکه جنبش فرآیندمدار به دنبال کرسی و جایگاه سیاسی نیست اظهار داشت: ما هیچگونه تعصبی روی شخص یا اشخاص نداریم؛ ما به دنبال کرسی نیستیم؛ و آمده ایم تا روند و فرهنگ ایجاد کنیم که اگر مورد استقبال و مشارکت همه اصولگرایان قرار گیرد، قطعا به کشف شایستگان منجر خواهد شد.

وی افزود: البته برخی نسبت به کار ما تحلیل و برداشت غلط دارند که این برداشت غلط در آشفته بازار انتخابات که بسیاری در آن دغدغه کسب کرسی دارند، طبیعی است و آنها فکر کنند ما هم همان دغدغه را داریم.

قاسم زاده در دفاع از این طرح گفت: دغدغه ی ما اصلاح فرهنگ کار سیاسی در شهر است و این دغدغه بیش از آنکه جنس سیاسی داشته باشد، از جنس فرهنگی است.

گفتنی است طرح " انتخاب فرآیندمدار" طرحی سیاسی است که از شش ماه پیش توسط سه تشکل اصولگرای کانون اندیشه و تمدن اسلامی، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و رویش نیروهای انقلاب اسلامی در رابطه با رسیدن به لیست مشترک برای حضور در چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر مطرح و طی آن با ارسال بیش از دو هزار فرم نظرخواهی و مشورت دهی در بین نخبگان فرهنگی سیاسی شهر اصفهان ضمن دریافت پیشنهادات آنها، این افراد در تصمیم گیری برای تهیه لیست نهایی مشارکت داده شدند.

به گفته سخنگوی این طرح، هم اکنون و در طی فرآیند انتخاب، از میان داوطلبین ورود به شورای شهر به 42 نفر رسیده که قرار است طی تشکیل مجمعی متشکل از 42 نفر داوطلب راه یافته به این مرحله و نماینگان سه تشکل مذکور، لیست نهایی طرح مشخص شود.