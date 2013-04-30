ساخت بزرگترین کتیبه سفال زرین فام جهان در شاهرود

رضا نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به ساخت بزرگترین کتیبه های چهار متری جهان با نام امام علی(ع) و همچنین کتیبه سفالی شش متری امام حسین(ع) به دست توانای هنرمندان جوان شاهرودی و رونمایی از آن به ترتیب در سالهای 89 و 91 گفت: ساخت بزرگترین کتیبه سفال زرین فام جهان در ابعاد هشت متر مربع با نام امام رضا(ع) نیز در شاهرود آغاز شد.

وی همچنین درباره طولانی شدن پروسه ساخت آخرین رکورد خود که دو متر از کتیبه یکپارچه سفالی نینوا بزرگتر است، گفت: علت اصلی این امر مشکل تامین هزینه های بالای مواد اولیه و زمانبری برای تخمیر و خواباندن و آماده شدن گل مورد نیاز بود.

رکورد دار ساخت بزرگ ترین خشت های جهان، با بیان اینکه مطالعات برای طراحی کوره و ساخت پانل های مطابق باخشت جدید نیز در طولانی شدن زمان بی تاثیر نبوده است تصریح کرد: همچنین انجام محاسبات در فرآیندهای مختلف ساخت از بدنه تا لعاب و فرآیند پخت که با تست های آزمایشگاهی مکرر همراه بود چندین ماه زمان برده است.

نوری افزود: بعد از مرحله اول پخت در مراحل بعدی این کتیبه بصورت احیا با لعاب زرین فام پخته می شود که امیدواریم به فضل خدا در آینده نزدیک شاهد رونمایی آن باشیم.

مسئول هنرهای تجسمی بسیج هنرمندان شاهرود این کتیبه را از فاخرترین آثار سفالی اهل بیتی در آینده خواند و در رابطه با ویژگی های آن نیز گفت: این خشت مزین به آیات 55 و 56 سوره مبارکه مائده که در حاشیه و دور خشت بصورت نقش برجسته با خط کوفی کار شده است می باشد و در چهار گوشه آن چهار لچک که در هر کدام هشت آهوی نقش برجسته طراحی شده است.

وی افزود: در مرکز خشت تصویر گنبد و بارگاه امام رضا (ع) بالعاب طلا طراحی شده که دور آن نقش برجسته شمسه هشت و به حدیث رضوی سلسله الذهب مزین است و در قسمتی از آن نیز عبارت " لا اله الا الله و السلام علیک یاعلی بن موسی الرضا(ع) " بالعاب زرین فام می درخشد.

نوری از همکاری و مساعدت دکتر کاظم جلالی نماینده مردم شهرستان های میامی و شاهرود، دکتر حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر مسئولان استانی و شهرستانی که صمیمانه در راستای اعتلای فرهنگ غنی اسلامی ایرانی تلاش می کنند تشکر کرد و اظهار داشت: امیدواریم با حمایت های معنوی و دعای خیر مردم عزیز هنرمند و هنر دوست شاهرود، این کتیبه نیز همچون کتیبه های قبلی مراحل ساختش به پایان رسد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: این خشت و خشت های قبلی همگی بر گرفته از آیات و احادیث در باب ولایت است و بنده نیز این اثر ولایی جهان را به محضر مقام معظم رهبری، مردم ولایتمدار ایران اسلامی بویژه استان سمنان و خطه پهناور شاهوار(شاهرود) تقدیم خواهم کرد.

سازنده بزرگترین خشتهای جهان در پایان با یادآوری اینکه هنرمندان انجمن سفال و اعضای کانون بسیج هنرمندان شهرستان شاهرود تا کنون در خلق این خشت ها نقش کلیدی داشتند تصریح کرد: درصورتی که عمرمان در دنیا باقی باشد آخرین اثر من که تنها آرزوی دیرینه ام است ساخت بزرگترین کتیبه جهان به نام حضرت مهدی(عج) با عنوان "انتظار" و با چهار متر مربع بیشتر از رکورد قبلی خواهد بود که اگرخداوند متعال بخواهد اثری خارق العاده در جهان خواهد شد.

