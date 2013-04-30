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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۱۴

هاشمی:

400 هزار راننده تاکسی در سطح کشور به مردم خدمت می کنند

400 هزار راننده تاکسی در سطح کشور به مردم خدمت می کنند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان تاکسیرانی کشور با اشاره به اینکه 400 هزار راننده تاکسی در سراسر کشور به مردم خدمت می کنند گفت: این رانندگان روزانه بیش از 12 میلیون نفر را در سطح کشور جا به جا می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک هاشمی ظهر سه شنبه درمراسم آئین افتتاحیه نخستین دوره مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم استان زنجان افزود: آشنا بودن رانندگان با مفاهیم و ارزشهای اسلام و قرآن باعث تاثیرپذیری آنها از این امر شده و به نوعی باعث رشد و ارتقاء اصول مورد نظر قرآن در جامعه می شود.

وی ادامه داد: این ناوگان عمومی عیال وارترین و گسترده ترین مجموعه شهرداری است و می توان گفت ناوگان عمومی تاکسی بیشترین حجم جابه جایی مسافرین را در جامعه را بر عهده دارد.

هاشمی با اشاره به برگزاری نخستین دوره رقابتهای حفظ و قرائت قرآن کریم رانندگان تاکسی کشور افزود: این برنامه برای اولین بار در کشوردر استان زنجان برگزار می شود.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی کشور گفت:حفظ و قرائت قرآن کریم سرمایه ای برای نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و برای رسیدن به اهداف عالیه نظام است و در این زمینه برنامه های قرآنی کوتاه مدت در دستور کار قرارگرفته است.

هاشمی تاکید کرد: این برنامه قرآنی باید به یک فرهنگ عمومی و فراگیر در جامعه تبدیل شود و براساس منویات مقام رهبری در خصوص تربیت ده میلیون حافظ قرآن کریم باید دست اندرکاران با جدیت و همیت در تحقق این دستور تلاش کنند.

وی رنندگان را سفیران فرهنگی قرآن در راستای ترویج و گسترش قرآن معرفی کرد و گفت: در این راستا این رانندگان چون با مردم بیشتر ارتباط دارند می توانند بسیار موثر واقع شوند.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی کشور یاد آورشد: اولین دوره مستمر برنامه های دینی و قرآنی در سال های آتی هم برگزار می شود که در زمینه اعتلای فرهنگ قرآنی در کشور بسیار مفید است.

کد مطلب 2043863

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