400 هزار راننده تاکسی در سطح کشور به مردم خدمت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، بابک هاشمی ظهر سه شنبه درمراسم آئین افتتاحیه نخستین دوره مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم استان زنجان افزود: آشنا بودن رانندگان با مفاهیم و ارزشهای اسلام و قرآن باعث تاثیرپذیری آنها از این امر شده و به نوعی باعث رشد و ارتقاء اصول مورد نظر قرآن در جامعه می شود.

وی ادامه داد: این ناوگان عمومی عیال وارترین و گسترده ترین مجموعه شهرداری است و می توان گفت ناوگان عمومی تاکسی بیشترین حجم جابه جایی مسافرین را در جامعه را بر عهده دارد.

هاشمی با اشاره به برگزاری نخستین دوره رقابتهای حفظ و قرائت قرآن کریم رانندگان تاکسی کشور افزود: این برنامه برای اولین بار در کشوردر استان زنجان برگزار می شود.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی کشور گفت:حفظ و قرائت قرآن کریم سرمایه ای برای نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و برای رسیدن به اهداف عالیه نظام است و در این زمینه برنامه های قرآنی کوتاه مدت در دستور کار قرارگرفته است.

هاشمی تاکید کرد: این برنامه قرآنی باید به یک فرهنگ عمومی و فراگیر در جامعه تبدیل شود و براساس منویات مقام رهبری در خصوص تربیت ده میلیون حافظ قرآن کریم باید دست اندرکاران با جدیت و همیت در تحقق این دستور تلاش کنند.

وی رنندگان را سفیران فرهنگی قرآن در راستای ترویج و گسترش قرآن معرفی کرد و گفت: در این راستا این رانندگان چون با مردم بیشتر ارتباط دارند می توانند بسیار موثر واقع شوند.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی کشور یاد آورشد: اولین دوره مستمر برنامه های دینی و قرآنی در سال های آتی هم برگزار می شود که در زمینه اعتلای فرهنگ قرآنی در کشور بسیار مفید است.