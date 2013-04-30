تكریم جایگاه معلم از ضروریات جامعه/35 هزار معلم در آذربایجان غربی فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی سمرقندی صبح سه شنبه در نشست خبری به مناسبت تشریح برنامه های بزرگداشت مقام معلم اظهارداشت: تعلیم و تربیت از شئون الهی است اگر در جامعه ای تعلیم و تربیت پیشرفته ای داشته باشیم رشد و تعالی آن جامعه ارتقا می یابد.

وی نهادینه سازی تکریم و تجلیل از مقام والای معلمانان، ارتقای انگیزش رشد منتج به بهبود کیفیت آموزشی و بزرگداشت یاد و خاطره شهید مطهری را از اهم اهداف بزرگداشت هفته معلم برشمرد و افزود: همایش فرهنگیان بسیجی، غبارروبی از مزار شهدا، تجلیل از معلمان، دیدار با خانواده های شهدا به همراه شرکت در نماز جمعه از برنامه مهم این هفته است.

سمرقندی همچنین از برگزاری مراسمی برای تکریم و تجلیل از معلمان نمونه کشوری و استانی خبر داد و گفت: در این مراسم که به دلیل مصادف بودن با سفر ریاست جمهوری به استان با حضور مقامات کشوری و استانی برگزار می شود از سه معلم نمونه کشوری و 63 معلم نمونه استانی تجلیل به عمل می آید.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی به فعالیت 35 هزار معلم در استان اشاره و عنوان کرد: این تعداد معلم درسطح استان مشغول تعلیم و تربیت 570 هزار دانش آموز هستند.

فعالیت 609 مدرسه قرآنی در آذربایجان غربی

وی در ادامه در خصوص فعالیت مدارس قرآنی در استان اشاره کرد و افزود: هم اکنون 609 مدرسه قرآنی با 42 هزار دانش آموز در سطح استان فعال است.

سمرقندی از فعالیت 47 مدرسه خاص قرآنی در استان نیز خبر داد و اضافه کرد: در این مدارس که فعالیت آنها تمامی برنامه های قرآنی را شامل می شود هفت هزار دانش آموز مشغول تحصیل هستند.

وی ادامه داد: در سال گذشته 221 نفر از برجستگان قرآنی وارد بدنه آموزش و پرورش شده اند.

دیه دانش آموزان فوت شده شین آباد پرداخت شده است

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود به آخرین وضعیت دانش آموزان شین آباد اشاره کرد و افزود: در زمینه بهبودی دانش آموزان این حادثه که جزو تعهدات وزارت آموزش و پرورش است بر اساس مصوبه هئیت وزیران از طریق دانشگاه علوم پزشکی کار درمانی و اقدامات ویژه ای در حال انجام است.

سمرقندی ادامه داد: همچنین دیه دانش آموزان فوت شده این حادثه پرداخت شده و غرامت پرداختی به سایر دانش آموزان نیز در دست بررسی وانجام است.