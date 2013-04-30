برگزیدگان علمی و فرهنگی دانشگاه لرستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه لرستان صبح سه شنبه در مراسم تجلیل از160 برگزیده علمی و فرهنگی این دانشگاه با بیان اینکه شهید چمران علاوه بر جنبه علمی از حیث نظامی، شجاعت، مجاهدت و عرفان نیز نخبه بود، ادامه داد: شهید چمران جزء آن دسته از نخبگانی نبود که تحت تاثیر فضا از ارزش ها و آرمانهای خود دست بکشد.

حجت الاسلام حسینی همچنین حمایت مادی و معنوی از نخبگان را از وظایف مسئولان برشمرد و گفت: مسئولان و متولیان امر باید در این زمینه به نخبگان توجه جدی داشته باشند.

وی بر ضرورت خودسازی و مراقبت توسط نخبگان تاکید و به آنها توصیه کرد که نسبت به خطرات بروز ضعف در آرمان و شخصیت خود هوشیار باشند و اجازه ندهند که دچار ضعف شخصیت شوند.

بنابر این گزارش در این مراسم 120 نخبه ممتاز تحصیلی و 40 نخبه فرهنگی فعال در تشکل های دانشجویی و امور فرهنگی دانشگاه لرستان از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه لرستان مورد تقدیر قرار گرفتند.