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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۲:۲۱

برگزیدگان علمی و فرهنگی دانشگاه لرستان تجلیل شدند

برگزیدگان علمی و فرهنگی دانشگاه لرستان تجلیل شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: 160 برگزیده علمی و فرهنگی دانشگاه لرستان در قالب طرح شهید چمران توسط کانون نخبگان نهاد رهبری این دانشگاه تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه لرستان صبح سه شنبه در مراسم تجلیل از160 برگزیده علمی و فرهنگی این دانشگاه با بیان اینکه شهید چمران علاوه بر جنبه علمی از حیث نظامی، شجاعت، مجاهدت و عرفان نیز نخبه بود، ادامه داد: شهید چمران جزء آن دسته از نخبگانی نبود که تحت تاثیر فضا از ارزش ها و آرمانهای خود دست بکشد.

حجت الاسلام حسینی همچنین حمایت مادی و معنوی از نخبگان را از وظایف مسئولان برشمرد و گفت: مسئولان و متولیان امر باید در این زمینه به نخبگان توجه جدی داشته باشند.

وی بر ضرورت خودسازی و مراقبت توسط نخبگان تاکید و به آنها توصیه کرد که نسبت به خطرات بروز ضعف در آرمان و شخصیت خود هوشیار باشند و اجازه ندهند که دچار ضعف شخصیت شوند.

بنابر این گزارش در این مراسم 120 نخبه ممتاز تحصیلی و 40 نخبه فرهنگی فعال در تشکل های دانشجویی و امور فرهنگی دانشگاه لرستان از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه لرستان مورد تقدیر قرار گرفتند.

کد مطلب 2043871

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