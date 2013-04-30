زنان با الگوگیری از حضرت زهرا در تربیت و اصلاح جامعه بکوشند/ تجلیل از 20 بانوی نمونه یزدی

به گزارش خبرنگار مهر؛ فاطمه عبدالحسین زاده در همایس ساحل آرام در حضور زنان و بانوان برگزیده استان اظهار داشت: شيوه همسرداري حضرت زهرا(س)، سياست، حضور در اجتماع و تربيت فرزندان باید الگوی زنان مسلمان و مادران جامعه اسلامی باشد.



مشاور خانواده امور بانوان استانداري یزد ادامه داد: زنان جامعه بيش از مردان مديون انقلاب اسلامي هستند چرا كه انقلاب اسلامي به آنها ارزش و منزلت دوباره بخشيد.



وی ادامه داد: زنان ما در تمام دوران اين انقلاب را همراهي كرده اند و حضوري چشمگير در تمام صحنه ها داشتند بطوري كه ولايت پذيري و خط مشي گرفتن از ولايت فقيه در زنان بيشتر به چشم مي خورد.



وي با اشاره به بالندگي امروز زنان در تمام عرصه ها يادآور شد: زنان ما تا ديروز در اجتماع و سياست جايي نداشتند اما امروز زنان فهيم در تمام صحنه هاي علمي، فرهنگي و سياسي حضور تاثير گذاري دارند.



عبدالحسين زاده افزود: با توجه به آسبهاي اجتماعي در جامعه زنان و مادران ما بايد با تاسي از سيره حضرت زهرا(س) در زمينه تربيت فرزند،فرزندان صالح و با تربيت و منش اسلامي به جامعه تحويل دهند.



وي همچنين با اشاره به گزيده هايي از زندگي حضرت زهرا(س) گفت: تاسي از اين بانوي بزرگ اسلام تنها در برگزاري جشن ولادت و گريه بر مصائب آن حضرت خلاصه نمي شود بلكه بايد با معرفت و فهم دقيق ابعاد زندگي ايشان را بررسي و سرلوحه زندگي قرار دهيم.



عبدالحسين زاده با اشاره به اجراي طرح سياست گذاري كلان افزايش جمعيت از سوي امور بانوان رياست جمهوري عنوان كرد: روند رشد جمعيت بزرگسال و سالمند در كشور رو به رشد است وامور بانوان رياست جمهوري با برنامه ريزي و فرهنگ سازي بين بانوان فرهنگي كشور درصدد افزايش زاد و ولد واعطاي تسهيلات با هدف افزايش جمعيت كشور است.



به گزارش مهر، همزمان با ولادت حضرت زهرا(س) و روز نكوداشت مقام زن در این هماش از 20 بانونی نمونه یزدی تجلیل شد.