نگاه جمهوري اسلامي به جايگاه زن در جامعه پاسخي دندان شکن به غربي ها است

به گزارش خبرنگار مهر، علي محمد آزاد ظهر سه شنبه در مراسم تجليل از بانوان برتر استان به مناسبت گراميداشت هفته زن، كه در سالن شهداي استانداري برگزارشد، افزود: غربي ها از آزادي زن برداشت ديگري دارند، و همين نگاه آنان به زن به عنوان يك كالا باعث انحطاط و از بين رفتن مفهوم خانواده در اين جوامع شده است.

وی گفت: برخي افراد در كشور دانسته و ندانسته به تقليد كور كورانه از فرهنگ غربي مي پردازند كه آثار خوبي بر جاي نخواهد گذاشت.

آزاد ادامه داد: نامگذاري روز تولد حضرت فاطمه(س) به عنوان روز زن بر اساس يك برنامه تدوين شده بوده چرا كه دشمنان ما ادعا داشتند كه زنان ايران هيچ جايگاهي ندارند، اما نامگذاري روز ميلاد بانوي با عظمت عالم به عنوان روز زن، نشان دهنده جايگاه زن در كشور است.

وي در مورد نقش عملي زنان در پيروزي انقلاب اسلامی نیز گفت: در قريب به اتفاق راهپيمايي هاي انجام شده در آن زمان، زنان نقش اساسي داشته و بسياري از راهپيماييها با حضور زنان انجام شد.

آزاد در ادامه به سخنان حضرت امام (ره) در مورد اينكه در پيروزي انقلاب اسلامي نقش زنان بيشتر از مردان بوده، اشاره كرد و اظهار داشت: در اين نهضت اسلامي، زنان پيشتاز بوده و به عرصه آمدند و مردان را نيز به عرصه آوردند.

استاندار همدان ادامه داد: نقش بعدي زنان در حفاظت از انقلاب و دفاع مقدس و در پشتيباني از بسيج، تامين مواد غذايي و پوشاك سربازان به صورت خودجوش بود.

آزاد اضافهكرد: اگر حمايت و تحمل مادران و همسران شهدا نبود، ما همان روزهاي اول جنگ زمينگير مي شديم.

وي با تاكيد بر نقش زنان بعد از دفاع مقدس و در زمینه هاي علمي، سياسي و اقتصادي افزود: امروزه زنان كه نيمي از جمعيت كشور را شامل مي شوند در تمام عرصه هاي علمي، دانشگاهي و سياسي و اقتصادي حضور پر رنگي دارند.

آزاد عنوان كرد: زنان ايران اسلامي همواره در همه عرصه هاي علمي، اقتصادي، سياسي پيشتاز بوده اند.

استاندار همدان اظهار داشت: همه مسئولين و دستگاه ها و ارگانها بايد براي رفع اين مشكل و مشاوره اين افراد تمام تلاش خود را انجام دهند.

وي به اهميت نقش و تبيين جايگاه خانواده اشاره كرد و افزود: اصلاحات بايد از درون خانواده انجام شود چرا كه منشاء اغلب مشكلات و انخرافات از خانواده شروع مي شود.

آزاد به پخش يك سري برنامه هاي مبتذل به زبان فارسي از شبكه هاي ماهواره اي اشاره كرد و افزود: دشمنان با هزينه در اين بخش ها و شبكه ها،قصد دارند انحرافات را بين جوانان ترويج دهند.

وي اظهار كرد: غربي ها امروزه به يك نقطه حساس رسيدند و آن فرهنگ و دين و مذهب ما است و قصد دارند از راه نفوذ به فرهنگ ملت ما جوانان را از درون خالي كنند.

آزاد اضافه كرد: دشمنان هرگز به هدف خود دست نمي يابند چرا كه جوانان ما به نظام و رهبرشان پايبندند.

وي در ادمه به نامگذاري امسال اشاره كرد و گفت: زنان در خلق حماسه سياسي كه مظهر آن انتخابات است، نقش مهم و بسزايي دارند و حماسه يعني كار خارق العاده كه با حضور حداكثري و گسترده در پاي صندوق هاي راي عملي خواهد شد.