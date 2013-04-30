دزدان مسلح با خودروی سرقتی به طلافروشی دستبرد زدند

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 20 و 45 دقیقه 23 آذر سال گذشته وقوع یک فقره سرقت مسلحانه از یک مغازه طلا فروشي در خیابان پيروزي ـ چهارراه كوكاكولا به كلانتري 121 سلیمانیه اعلام شد .

با حضور مأموران کلانتری در محل و تأیید خبر ، بلافاصله موضوع به پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام و تیم بررسی صحنه سرقت اداره یکم مبارزه با سرقت های مسلحانه حاضر شد .

صاحب مغازه طلافروشی در اظهارات اولیه خود به کارآگاهان گفت : فردی حدود 30 ساله با تهدید اسلحه اقدام به سرقت چند سرویس طلا از ویترین مغازه کرد و در کمتر از یک دقیقه از محل متواری شد .

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "سرقت مسلحانه" و به دستور بازپرس شعبه 12 دادسرای ناحیه 27 تهران ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

صاحب طلافروشی پس از حضور در اداره یکم ، در خصوص زمان سرقت مغازه طلافروشی به کارآگاهان گفت : ساعت 20 و 40 دقیقه 23 آذر جوانی وارد مغازه شد و سؤال کرد "آیا خرید طلا دارید ؟" ؛ هنوز چند ثانیه از ورود وی به داخل طلافروشی نگذشته بود که ناگهان اسلحه ای را از زیر لباسش خارج و تهدید کرد که در صورت مقاومت و یا ایجاد سر و صدا به سمت من شلیک خواهد کرد. تمامی این اتفاقات کمتر از یک دقیقه طول کشید و فرد مسلح پس از سرقت چند سرویس طلا از داخل ویترین ، به سرعت از مغازه خارج و با یک دستگاه خودرو پرشیا سفید رنگ به شماره پلاک ... از محل متواری شد .

در ادامه رسیدگی به این پرونده ، کارآگاهان متوجه شدند که همزمان با اعلام خبر سرقت مسلحانه به کلانتری و شناسایی مشخصات خودرو ، بلافاصله طرح مهار از همان دقایقی اولیه وقوع سرقت آغاز و مأموران کلانتری 110 شهدا موفق به کشف پرشیا شده اند . با بررسی سوابق ثبت شده در سیستم جامع پلیس مشخص شد که خودرو پرشیا دارای سابقه سرقت بوده و سارقان 21 آذر ماه اقدام به سرقت آن به شیوه "زورگیری" کرده اند .

مالک پرشیا پس از حضور در اداره یکم ، به کارآگاهان گفت : داخل ماشین ، در مقابل منزلم واقع در میدان شهدا ـ خیابان 17 شهریور ـ خیابان شهید فیاض بخش نشسته و منتظر همسرم بودم که ناگهان دو نفر با قمه وارد ماشین شدند . ابتدا پول هایم را گرفتند و در ادامه با تهدید قمه مرا پیاده و ماشین را سرقت کردند .

کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی با بررسی سوابق جرایم ارتکابی با استفاده از خودرو پرشیا سفید رنگ پی بردند که سارقان قصد داشتند تا با استفاده از خودرو سرقتی و به شیوه ایجاد تصادف صوری اقدام به زورگیری یک دستگاه خودرو 206 در محدوده تهرانپارس کنند اما موفق به این کار نشده و سرانجام پس از سرقت کیف دستی و وجوه نقد مالباخته ، با خودرو پرشیا از محل متورای شدند .

با مراجعه زن جوانی به اداره یکم ، وی در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : ساعت هفت بعدازظهر 23 - چند ساعت پیش از سرقت مسلحانه طلافروشی - در خیابان دماوند ـ نرسیده به سه راه تهرانپارس ، در داخل 206 منتظر مادرم بودم که یک پرشیای سفید رنگ به شماره پلاک .... ، از پشت سر با خودرو من تصادف کرد . دو نفر مرد جوان از پرشیا پیاده و از من و مادرم درخواست کردند تا برای تعیین خسارت و دادن مدارک به یک چهارراه بالاتر رفته تا تعمیرگاه میزان خسارت ماشین را مشخص کند . به بهانه رفتن به تعمیرگاه ، یک نفر از آنها در صندلی عقب ماشین ما نشست و به دنبال پرشیا حرکت کردیم . پس از دقایقی کوتاه ، پرشیا داخل یکی از کوچه های فرعی شد که ناگهان جوان داخل ماشین چاقویی را بر روی گردنم گذاشت . مادرم خودش را به بیرون از ماشین انداخت و با داد و فریاد از مردم کمک خواست .در همین زمان جوان داخل ماشین خودش را از صندلی عقب به صندلی جلو رساند و فریاد زد "حرکت کن" اما ماشین روشن نمی شد . مادرم که در زمان خارج شدن از ماشین متوجه قصد سارقان برای سرقت ماشین شده بود ، همزمان با بیرون رفتن از ماشین کلید آنرا برداشته و به همین علت سارقان نتوانستند تا ماشین را سرقت کنند. اما با این وجود کیف دستی من و مادرم را به همراه کلیه وجوه نقد و مدارک شناسایی داخل آن سرقت و هر دو نفر با خودرو پرشیا از محل متواری شدند .

در ادامه رسیدگی به این پرونده و همزمان با انجام چهره نگاری از صاحبان خودروهای 206 و پرشیا ، کارآگاهان به بررسی تصاویر به دست آمده از دوربین های مداربسته طلافروشی پرداخته و اطمینان پیدا کردند که یکی از سارقان خودروهای 206 و پرشیا همان فرد مسلح داخل طلافروشی است که با تهدید اسلحه کمری اقدام به سرقت طلا از داخل مغازه کرده است. کارآگاهان با بررسی تصاویر به دست آمده از سارقان به ویژه سارق مسلح داخل طلافروشی و همچنین بانک اطلاعات مجرمان سابقه دار موفق به شناسایی یکی از مجرمان پلیس آگاهی به نام مهدی 25 ساله شدند که در سال 90 و به همراه فردی دیگری به نام علیرضا 26 ساله به اتهام "سرقت به عنف" از سوی کارآگاهان اداره پنجم دستگیر و روانه زندان شده بود .

با شناسایی هویت احتمالی متهم دوم پرونده ، مالباختگان موفق به شناسایی تصاویر "علیرضا . ن" شده و او را به عنوان همدست مهدی مورد شناسایی قرار دادند .

با شناسایی دقیق هر دو متهم پرونده ، کارآگاهان اداره یکم با بهره گیری از اقدامات پلیسی و اطلاعات به دست آمده از پرونده سوابق متهمان موفق به شناسایی محل های تردد هر دو متهم در محدوده خیابان پیروزی ـ خیابان نیکنام شده و پس از اطمینان از حضور متهمان در محل ، هر دو نفر آنها را ساعت یک بامداد هشتم اردیبهشت دستگیر و به اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند.

با دستگیری متهمان و آغاز تحقیقات ، هر دو متهم پس از مواجهه حضوری با شکات پرونده و همچنین تصاویر به دست آمده از دوربین های مداربسته طلافروشی لب به اعتراف گشوده و در اعترافات اولیه به سرقت مسلحانه از طلافروشی ، زورگیری خودرو پرشیا و تلاش برای سرقت به عنف خودرو 206 و تهدید مالباختگان با سلاح سرد و گرم اعتراف کردند .

سرهنگ کارآگاه عباسعلی محمدیان ، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت : با توجه به اعترافات صریح متهمان ، قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس پرونده صادر و هر دو متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته اند .