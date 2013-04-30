7 قانون طلایی برای افزایش طول عمر

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه امپریال لندن با انجام مطالعه ای بر روی 380 هزار نفر دریافتند، دنبال کردن این هفت قانون طلایی نه تنها خطر مرگ براثر ابتلا به سرطان را 20 درصد کاهش می دهد بلکه موجب کاهش خطر ابتلا به سرطان ریه تا 50 درصد و سکته قلبی تا 44 درصد می شود.

محققان خاطر نشان می کنند افرادی که به دقت به این قوانین پایبند هستند خطر مرگ بر اثر هر گونه بیماری تنفسی یا عروقی از جمله سکته مغزی یا آنژین را تقریبا 34 درصد کاهش می دهند.

این قوانین پیش از این توسط بنیاد جهانی تحقیقات سرطان و موسسه تحقیقات سرطان آمریکا ارائه شده بود و اکنون با مطالعه ای که بر روی بیماران 9 کشور اروپایی انجام شده، دانشمندان انگلیسی نشان داده اند که این قوانین به افراد کمک می کنند تا با کاهش خطر مرگ ناشی از بسیاری از عوامل بیماری زا و همچنین سرطان، عمر طولانی تری داشته باشند.

این هفت قانون طلایی از قرار زیر هستند:

1- لاغر بودن اما نه آن قدر که فرد دچار کمبود وزن باشد

2- داشتن فعالیت فیزیکی دستکم روزانه 30 دقیقه

3- کاهش مصرف غذاهای پرانرژی – غذاهای پرچرب و یا پر شیرینی و کم فیبر- و خودداری از نوشیدنی های شیرین

4- مصرف انواع متنوع از سبزیجات، میوه، غلات سبوس دار و دانه های روغن. مصرف پنج بخش میوه و سبزیجات در روز و تلاش برای خودن غلات در کنار وعده های غذایی

5- محدود کردن مصرف گوشت قرمز به 500 گرم گوشت پخته در هفته و دوری از مصرف گوشت های فراوری شده مانند همبرگر،سوسیس و کالباس

6-خودداری زنان و مردان از نوشیدنی های الکل دار

7- تغذیه نوزاد با شیر مادر به مدت هفت ماه

دکتر ترزا نورات مجری این تحقیقات می گوید این مطالعه وسیع اورپایی نخستین مطالعه ای است که نشان می دهد ارتباط قوی بین دنبال کردن این توصیه ها و کاهش خطر مرگ بر اثر ابتلا به سرطان بیماری های قلبی و عروقی و بیماری های تنفسی وجود دارد.

وی افزود باید تحقیقات بیشتری بر روی جمعیت وسیع تری صورت گیرد تا این نتایج تایید شود.

این تحقیقات که نتایج آن در نشریه American Journal of Clinical Nutrition منتشر شده است نخستین مطالعه ای است که تغذیه با شیر مادر را بخشی از تغییرات سبک زندگی و مشاهده تاثیرات آن بر روی کاهش خطر مرگ می داند.

این مطالعه نشان داد زنانی که به مدت دستکم شش ماه نوزاد را با شیر خود تغذیه کرده اند خطر مرگ بر اثر ابتلا به سرطان را (10 درصد) و خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی(17 درصد) کاهش داده اند.