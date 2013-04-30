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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۰۰

ریاحی:

خوابگاه دانشجویان علوم پزشکی گلستان استیجاری است

خوابگاه دانشجویان علوم پزشکی گلستان استیجاری است

 گرگان - خبرگزاری مهر: سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گلستان با اشاره به بحث استجاری بودن خوابگاه های دانشجويی از کليه نهادهای غيردولتی و خيرين خواست پشتيبان دانشگاه در امر ساخت و تجهيز خوابگاه های دانشجويی باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، تقی ریاحی صبح سه شنبه در مراسم هفته خوابگاهها در دانشگاه علوم پزشکی استان، تحصيل را يکی از ابعاد مهم زندگی انسان برشمرد و گفت: شيرين ترين لحظات زندگی هر فردی دوران دانشجويی اوست، چرا که دوران دانشجويی يک فرصت فرهنگی است که در آن شخصيت افراد شکل می گيرد. 

رياحی افزود: هفته گراميداشت خوابگاه هفتم تا 13 ارديبهشت ماه فرصت خوبی است تا بر شرايط حاکم بر خوابگاه ها و محل تحصيل دانشجويان بازنگری شود.
 
وی با اشاره به ابنکه در حال حاضر دو هزار دانشجو در اين دانشگاه مشغول به تحصيل هستند، گفت: بيش از 50 درصد از دانشجويان کل دانشگاه از پوشش خوابگاهی استفاده می کنند.
 
ریاحی گفت: همچنین 98 درصد دانشجويان متقاضی از خوابگاه بهره مند هستند و رويکرد دانشگاه به سمتی است که اين فضای خوابگاهی را برای دانشجويان مناسب کند.
 
  گفتنی است در پايان مراسم از 50 نفر دانشجويان فعال فرهنگی با اهدای هدايايی تقدير شد. 
 
کد مطلب 2043888

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