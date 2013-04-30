فضای ناسالم موسیقی علت توقف 6 ساله فعالیت قاسم افشار

قاسم افشار خواننده موسیقی پاپ در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آلبوم "سکوت خیس" قرار بود اواخر اسفندماه سال گذشته روانه بازار موسیقی شود اما به دلایلی انتشار آن به تاخیر افتاد و به سال 92 موکول شد که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و تغییراتی که در میکس و مسترینگ قطعات انجام دادیم، این آلبوم ماه آینده منتشر خواهد شد.

افشار با بیان اینکه آلبوم "سکوت خیس" با فضایی متفاوت‌تر از آثار قبلی‌اش منتشر شده است، ادامه داد: محتوای قطعات این آلبوم که با حضور ترانه‌سرایانی چون بابک صحرایی، داریوش شهریاری، پگاه موسوی، مریم اسدی و افشین مقراضی و آهنگسازانی همچون محمدرضا چراغعلی، تورج شعبانخانی، شهاب اکبری، بهروز لطفی پور، امین قباد، امیرعباس حسن‌زاده، افشین مقراضی، بهروز علی یاری و بهرنگ قدرتی شکل گرفته است فضایی متفاوت و به‌روزتر از آثار قبلی‌ام دارد که به اعتقاد من می‌تواند برای مخاطبان قابل توجه باشد.



خواننده قطعه "وقف پرنده‌ها "با انتقاد از شرایط این سال‌های موسیقی پاپ در کشورمان گفت: تولید این آلبوم 6 سال بعد از انتشار آلبوم قبلی‌ام صورت گرفت که این به خودی خود نشان‌دهنده نارضایتی من از فضای حاکم بر موسیقی پاپ کشورمان است که به هیچ عنوان شرایط سالمی ندارد ضمن اینکه مسایل دیگری که بسیاری از آنها ناشی از همین فضای مسموم بود نیز باعث دوری من از تولید آلبوم و برپایی کنسرت شد و امیدوارم انتشار آلبوم شرایط بهتری را فراهم کند.

افشار در پایان خاطرنشان کرد: به عنوان فردی که سال‌هاست در عرصه موسیقی پاپ فعالیت می‌کنم تلاش کردم طی این سال‌ها عاشقانه به پژوهش و فعالیت در موسیقی بپردازم اما شرایط نابسامان موسیقی کمتر اجازه فعالیت به من داد اما حالا که با کمک دوستان هنرمندم موفق به انتشار این آلبوم شدم تمام سعی خود را برای عرضه بهتر و با کیفیت موسیقی به مردم خواهم کرد.

آلبوم‌های خواب گریه‌ها، قرمزته، برای خاطر تو، بازیگر و بغض از جمله آثاری است که تا کنون از این خواننده منتشر شده است.