انتشار ترجمه روسی خطوط کلی حکمت متعالیه در مسکو

به گزارش خبرنگار مهر در مسکو، به اهتمام رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مسکو و در چارچوب همکاری‌های مشترک این رایزنی با سازمام مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها «سمت»، ترجمه روسی کتاب خطوط کلی حکمت متعالیه منتشر و به بازار کتاب روسیه عرضه شد.

کتاب «خطوط کلی حکمت متعالیه» برگرفته از کتاب درآمدی به نظام حکمت صدرایی نوشته عبدالرسول عبودیت است که به معرفی مبانی و اصول اساسی حمت صدرایی یا متعالیه، اندیشه‌ها و مکتب فلسفی صدرالمتالهین می‌پردازد.

این کتاب مشتمل بر 13 بخش است که به ترتیب عبارتند از: صدرالمتألهین، پیدایش حکمت متعالیه، اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، تشکیک وجود، وجود رابط معلول، حرکت، حرکت جوهری، علم حضوری یا بازگشت حقیقت علم به تجرد وجود، علم حصولی یا بازگشت انطباق به وجود برتر ماهیت معلوم، وجود ذهنی، خداشناسی، علم خداوند به اشیاء، انسان‌شناسی ابن‌سینا و انسان‌شناسی صدرالمتألهین.

ترجمه روسی کتاب خطوط کلی حکمت متعالیه در شمارگان 1000 نسخه و توسط انتشارات کتب علمی «نااوچنایا کنیگا» مسکو به زیور طبع آراسته شده است.