القاعده فرزند نامشروع كاخ سفيد و دژخيمان اسرائيل است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، خطيب جمعه تهران با اشاره به انفجارهاي تروريستي لندن و محكوميت اين فاجعه از سوي دولت و ملت ايران گفت : كشتار زن و مرد و كوچك و بزرگ نه شايسته انسان است و نه هيچ وجداني مي‌ تواند اين كار را بپذيرد.

وي درعين حال، با ياد آوري اظهارات نخست وزير انگليس در خصوص عاملان انفجارها خطاب به وي گفت : شما خود القاعده را به وجود آورديد و نامش را اسلام گذاشتيد و قصد داشتيد آن را بلاي جان ما كنيد اما بلاي جان خودتان شد و اين همان كاري است كه پيش از اين با صدام كرديد و هنوز كه هنوز است پايتان در باتلاق‌هاي عراق گير كرده است.

خطيب نماز جمعه اين هفته‌ تهران در خصوص انفجارهاي لندن متذكر شد : اين نوع اعمال، اسلامي نيست بلكه وحشي‌گري است.



آيت الله امامي كاشاني با اشاره به سخن رييس‌جمهور آمريكا در خصوص برخورد با تروريسم تصريح كرد : اگر بخواهيد در راه مبارزه با تروريسم موفق شويد بايد اين حركت را از فلسطين اشغالي آغاز كرده و دست از سر آن برداريد. بايد حركت عليه تروريسم، حركتي صادقانه باشد. لذا تا زماني كه شما اين دروغ را مي‌گوييد، جز يك سلسله الفاظ، چيز ديگري عايدتان نمي‌شود.

وي با ياد آوري حضور گسترده‌ مردم در انتخابات رياست جمهوري ، براي رييس‌جمهور منتخب آرزوي توفيق كرد وگفت: توكل به خدا، طرح و نقشه و برنامه‌ريزي و عمل و فعاليت و كار، سه اصلي است كه همواره مدنظر حضرت امام(ره) بوده و مشاوران و دستياران ايشان از جمله شهيد مطهري، شهيد بهشتي، آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب و هاشمي رفسنجاني اين مسايل را همواره سرلوحه‌ كار خود قرار داده‌ و خدمات عظيم و وسيعي حول محور اين سه اصل انجام دادند.



وي افزود : امروز نيز بايد اين سه مساله مدنظر مسوولان قرار گيرد تا انقلاب اسلامي با تمام ضعف و قوت‌هايش به پيش رود.

آيت الله امامي كاشاني گفت : اگر قرار باشد وقتي كه به نعمت رسيديم سست شويم ، مسامحه كنيم و پاي هوي و هوس و احساسات و عواطف به ميان آيد، كاري از پيش نخواهد رفت ، البته اين مسايل مختص دولت نيست و همه مسوولان بايد به آن توجه كنند.

وي با تاكيد بر ضرورت كنار گذاشتن اختلافات و همبستگي و همدلي ملت و مسوولان تصريح كرد : بايد در كشور امنيت اقتصادي وجود داشته باشد؛ چراكه متاسفانه افراط و تفريط در طول انقلاب، امنيت اقتصادي را تا حد زيادي تنزل داده است .

آيت الله امامي كاشاني همچنين در خطبه اول نماز، با تسليت به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ، به معناي نام آن حضرت اشاره كرد وگفت : حب به فاطمه يعني همرنگ شدن با زهرا(س) كه انسان را از آتش، بي‌هدفي، ياس و نااميدي جدا مي كند و دل را پر از نشاط مي سازد .



پيش از خطبه هاي نماز جمعه امروز تهران بيانيه اي در محكوميت اقدام توهين آميز روزنامه بحريني الايام خوانده شد .

