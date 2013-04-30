مصطفی افضلی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید خبر پیگیری پرونده اسفندیار رحیم مشایی در کمیسیون اصل 90 گفت: این پرونده شامل شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از مسئول دفتر سابق رئیس جمهور است که در کمیسیون اصل 90 در حال بررسی است.

وی درباره ابعاد این پرونده افزود: هنوز بنا نداریم که ابعاد این پرونده را بیان کنیم اما قطعا این گزارش می تواند به نهاهای نظارتی که وظیفه بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را دارند کمک کند.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 تاکید کرد: بدون شک گزارش پرونده شکایت از مشایی تا قبل از آغاز بررسی صلاحیت ها تهیه و ارائه خواهد شد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: کمیسیون اصل 90 بنا دارد پرونده سایر نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری را نیز بررسی کند.