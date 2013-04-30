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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۲:۵۹

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس:

پرونده مشایی قبل از آغاز بررسی صلاحیت‌ها در اختیار نهادهای نظارتی قرار می‌گیرد 

پرونده مشایی قبل از آغاز بررسی صلاحیت‌ها در اختیار نهادهای نظارتی قرار می‌گیرد 

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: پرونده شکایت اشخاصل حقیقی و حقوقی از مشایی در کمیسیون اصل 90 بررسی شده و تا قبل از آغاز بررسی صلاحیت کاندیداهای احتمالی در اختیار نهادهای نظارتی قرار خواهد گرفت.

مصطفی افضلی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید خبر پیگیری پرونده اسفندیار رحیم مشایی در کمیسیون اصل 90 گفت: این پرونده شامل شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از مسئول دفتر سابق رئیس جمهور است که در کمیسیون اصل 90 در حال بررسی است.

وی درباره ابعاد این پرونده افزود: هنوز بنا نداریم که ابعاد این پرونده را بیان کنیم اما قطعا این گزارش می تواند به نهاهای نظارتی که وظیفه بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را دارند کمک کند.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 تاکید کرد: بدون شک گزارش پرونده شکایت از مشایی تا قبل از آغاز بررسی صلاحیت ها تهیه و ارائه خواهد شد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: کمیسیون اصل 90 بنا دارد پرونده سایر نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری را نیز بررسی کند.

کد مطلب 2043901

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