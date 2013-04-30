تقویت اقتصاد کشور در گرو حمایت از صنعت حمل و نقل/قانون معافیت مالیاتی بخش ترانزیت اجرایی شود

بیتا بیات در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در مقوله تجارت و اقتصاد بدون وجود حلقه ترابری هیچ تحرک اقتصادی صورت نخواهد گرفت، اظهار داشت: بنابراین باید به این مهم با دید بسیار موشکافانه و دقیق نظر کرد و حتی الامکان نسبت به روان سازی قوانین و مقررات و همچنین جلوگیری از اتلاف وقت اقدام جدی کرد و این حرکت بدون همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی از این حرفه میسر نخواهد بود.



رئیس کمیسیون حمل و نقل – تجارت و امور گمرکی اتاق بازرگانی استان البرز در باره مشکلات قوانین در این حوزه گفت: در مقوله حمل و نقل مثل دیگر رشته‌های عملیاتی مشکلات ریز و درشتی در قوانین و مقررات وجود دارد اما مسئله ایی که همچنان شرکتهای حمل و نقل بین المللی دچار آن هستند بحث مالیاتی و اداره دارایی است.

وی افزود: برابر قانون مالیاتهای مستقیم در آمد حاصل از خدمات ترانزیت کالا همانند در آمد حاصل از صادرات۱۰۰% از مالیات معاف است اما متاسفانه با وجود ماده قانونی تا به این لحظه نتوانستیم از این معافیت استفاده کنیم و کماکان مالیات پرداخت می‌شود.



بیات خاطرنشان کرد: یک شرکت حمل و نقل بین الملل با ترانزیت در واقع ارز وارد کشور می‌کند و برای کشور درآمدزایی بسیار خوبی دارد اما با وجود ماده قانونی از جانب اداره دارایی حمایتی تا به این لحظه صورت نگرفته است.

قانون معافیت مالیاتی بخش ترانزیت اجرایی شود



وی تصریح کرد: زمانی که تحریم‌های خارجی روز به روز رو به افزایش است شاید یکی از بیشترین بخشهای فشار بر دوش شرکتهای حمل و نقل بین المللی بود که در آمدشان صرفآ از حرکتهای تجارت خارجی حاصل می‌شود و بحث تحریم کشورهای خارجی علیه ایران ارتباط مستقیم با افت کار شرکتهای حمل و نقل بین المللی داشته به دلیل اینکه درآمد دیگری جز بحث حمل بین المللی ندارند لذا این انتظار زیادی نیست که درخواست اجرایی شدن قانون معافیت مالیاتی بخش ترانزیت را داشته باشیم یا اینکه مساعدت‌هایی از جانب سازمان تأمین اجتماعی یا بانک اعمال شود.



رئیس کمیسیون حمل و نقل – تجارت و امور گمرکی اتاق بازرگانی استان البرز افزود: این کمسیون اولین کمیسیونی است که در بدو شکل گیری اتاق بازرگانی البرز تشکیل شد و سپس کمسیون تجارت نیز در این کمسیون ادغام شد که هر ۱۵ روز یکبار تشکیل جلسه می‌دهد و معمولآ در جلسات کمسیون مهماندار مدیران ادارات دولتی ذیربط نیز هستیم و در رابطه با موارد و مباحث گوناگون تجارت و گمرکی هم اندیشی و تبادل نظر صورت می‌گیرد و با خواست خداوند کمک اعضا و حمایت اتاق البرز شاهد رونق و پیشرفت روز افزون کمسیون هستیم.



بیات در رابطه با چشم انداز و پیشرفت خدمات هوایی فرودگاه پیام خاطرنشان کرد: فرودگاه پیام به لحاظ شرایط جغرافیایی و وجود منطقه ویژه اقتصادی از موفقیت فوق العاده ایی در کشور برخوردار است و وجود مدیران زبده و کار آمد در بخش‌های مختلف مدیریت عملیاتی و بازرگانی، این فرودگاه را به عنوان نگین درخشانی در استان و کشور تبدیل کرده است.

خط مستقیم کارگو از فرودگاه چین به فرودگاه پیام راه اندازی می شود

وی ادامه داد: با توجه به تلاش مستمر و پیگیری جدی نوروزی مدیرعامل این فرودگاه امیدواریم نوید راه اندازی خط مستقیم کارگو از فرودگاه چین به فرودگاه پیام را بزودی داشته باشیم و در صورت تحقق، چشم انداز فوق العاده ایی را هم از نظر ایجاد اشتغال و کار آفرینی در استان و هم ازلحاظ در آمد استانی می‌توان پیش بینی کرد.



وی درباره مسئولیت دیگر خود به عنوان یک از اعضای هیئت مدیره کانون زنان بازرگان و کار آفرین گفت: کانون زنان بازرگان اولین تشکل رسمی زنان در اتاق ایران است که با برگزاری انتخابات در خرداد ماه سال جاری و انتخابات هیئت مدیره ۷ نفره کار خود را آغاز کرد و در چند ماه اخیر مراحل ثبت کانون – تدوین سند استراتژی و اهداف و همچنین تدوین آئین نامه تأسیس نمایندگی‌های استانی نیز به سر انجام رسیده است.

نمایندگی کانون زنان بازرگان در استان ها حائز شرایط دایر می شود



بیات خاطرنشان کرد: اعضای هیئت مدیره جلسات ماهانه‌ای با حضور مشاورین و کار‌شناسان مختلف کانون برگزار می‌کنند و همچنین بصورت ماهانه در استانهای مختلف با برگزاری سمینار‌های آموزشی حضور بهم رسانیده و در استانهای حائز شرایط افتتاح نمایندگی صورت می‌گیرد که اولین نمایندگی در استان گلستان شروع به فعالیت کرده است.



وی افزود: امیدوارم در اسفندماه استان البرز نیز پذیرای هشتمین نشست هیئت مدیره و مشاوران همراه باشد و امیدوارم بتوانیم همزمان با برگزاری سمینار آموزشی افتتاح نمایندگی را هم داشته باشیم.



رئیس کمیسیون حمل و نقل – تجارت و امور گمرکی اتاق بازرگانی استان البرز تصریح کرد: با توجه به جلسات هم اندیشی که با فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی و همچنین مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری داشتیم امید بسیاری در جهت پیشرفت و نیل به اهداف کانون را داریم.



وی ادامه داد: بنده بعنوان یک سرباز که بیش از ۲۲ سال است که در این جبهه خدمت می‌کنم صرفآ می‌توانم با افتخار اعلام کنم که در این استان بزرگانی از صنعت حمل و نقل - گمرک و ترابری و پایانه ها- و بخش هوایی در مسند مدیریت سکان دار و مشغول فعالیت هستند لذا با حضور این مدیران ارزشمند استانی باید صددرصد چشم انداز در مبحث گمرک و سازمان پایانه‌ها و راهداری همچنین بخش هوایی و فرودگاهی در استان را درخشان و منحصربفرد در کشور پیش بینی می‌کنم و این امید را دارم که با مساعدت و حمایت استاندار، نمایندگان مجلس و دیگر مدیران استانی خیلی سریع به این جایگاه نایل شویم.

مصاحبه: مهدی دهقان