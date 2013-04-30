مسئول قوه مجریه با نشان دادن عکس یک خانم در مناظره شرف ملی را زیر سئوال برد/ الان وقت خرج کردن 700میلیارد دلار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در دانشگاه شهید بهشتی گفت: اکنون در یک مقطع حساسی هستیم که می خواهیم از یک پیج تاریخی عبور کنیم. اصلی ترین مسائلی که در این بحران با آن روبرو هستیم عمدتا مسائل اقتصادی و فرهنگی است. اگر گذشتگان می توانستند این مسائل را به خوبی اداره کنند اکنون مشکلات کنونی را نداشتیم.

وی با بیان اینکه در حال ورود به عصر جدیدی هستیم، گفت: عصر اجتماعی شدن ایران که برونداد این عصر جدید زندگی است مرحله جدیدی را پیش روی ما گشوده است. عصر گذشته را نسل اول و دوم با آن مواجه بودند و عصر جدید را شما نسل سوم و چهارم با کمک ما باید مدیریت کنید. شناخت این عصر بسیار مهم است.

رضایی افزود: در این عصر فرهنگ و ثروت تولید می شود. کشور ما هنرش این است که تاکنون مصرف کننده ثروت بوده است. هر سه دولت گذشته از نظر سیاسی با هم تفاوت داشته اند اما هر سه مصرف کننده ثروت ملی و پول خرج کن بوده اند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه با دو مشکل عقب ماندگی در تولید ثروت و فرهنگ مواجه هستیم گفت: گذشتگان نتوانسته اند در مقابل عصر جدید قابلیت های خود را نشان دهند تا چند ماه پیش مسئله برنج مطرح بود، دیروز پراید پرادو شده بود و امروز با مسئله روغن مواجه هستیم. مسئولان بگویند کالای بعدی چیست که می خواهد گران بشود؟

وی اضافه کرد: دولت آینده می تواند سرآغاز تحول باشد. من شعارم نوسازی اقتصادی و فرهنگی است. این نوسازی جز با یک نهضت اجتماعی حاصل نمی شود.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه نهاد دولت، کارکرد دولت، ساختار و مدیریت دولت باید عوض شود گفت: امروز ما از ناحیه تشخیص های نادرست در تصمیم گیری اداره کشور آسیب بیشتری از آمریکایی ها خوردیم. آن زمان که مشخص شد قرار است تحریم شویم گفتند تحریم ها کاغذ پاره است. دولت باید به یک تعمیرگاه رفته و نوسازی شده آن بیرون بیاید.

رضایی با بیان اینکه قرار بود سیاست را اخلاقی کنیم و نه اخلاق را سیاسی افزود: وقتی بالاترین مسئول قوه مجریه در مناظره های سال 88، شرف و حیثیت ملی ما را با نشان دادن عکس یک خانم زیر سئوال می برد چطور می خواهید حیثیت و ناموس ما در جامعه حفظ شود؟ وقتی در مجلس مسئولان سیلی به هم نشان می دهند چطور می خواهید به فرهنگ در جامعه رسیدگی کنیم؟ فرهنگ و اخلاق باید از دولتمردان شروع شود.

وی با توصیه به دیگر کاندیداها، گفت: از کاندیداها خواهش می کنم انتخابات را گل آلود نکنند و بگذارند انتخابات شفاف بماند و ملت ایران ماهی خود را بگیرند. سراب تبلیغاتی درست نکنیم چرا که امروز وقت خرج کردن 700 میلیارد دلار نیست. باید با نصف این مبلغ کشور را اداره کرد و با نصف دیگر راه را برای آیندگان باز کرد.

در ادامه این نشست انتخاباتی محسن رضایی پاسخگوی سئوالات دانشجویان بود.

محسن رضایی در پاسخ به این سئوال که برنامه شما برای نوسازی فرهنگی و اجتماعی چیست و سازوکار شما برای جنبش اجتماعی چه خواهد بود، تصریح کرد: جنبش اجتماعی یا از سیره مردم یا از دولت‌ها شروع می شود. دولت هایی که از رای مردم شکل می گیرند جزئی از جنبش اجتماعی هستند امیدوارم با رای مردم بتوانم این جنبش اجتماعی را آغاز کنیم.

وی در پاسخ به سئوال دانشجویی مبنی بر اینکه در طول 33 سال خدمتتان چه کاری برای رفع محرومیت قوم لر کرده اید، پاسخ داد: من محرومیت را در این مناطق را قبول دارم اما بنده اختیاراتی نداشته ام که بخواهم کاری بکنم اما اگر اختیاراتی داشتم فقط رسیدگی به محرومان را درست نمی دانم. من سرباز وطن هستم و قوم گرا نیستم.

وی ادامه داد: برای آینده چند کار جدی از جمله واگذاری اختیارات از تهران به استانها را در برنامه داریم. مسئله دوم تولید ثروت با توجه به کارآفرینی در مناطق مختلف خواهیم داشت. مطمئن باشید مسئله رفع محرومیت از مهمترین انگیزه های من است که دنبال می کنم

دانشجویی از رضایی پرسید آیا شعار یارانه سبز شما شبیه شعار آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم آقای احمدی نژاد است، که رضایی گفت: بحث یارانه سبز متفاوت از یارانه احمدی نژاد است. یارانه سبز را برای تولید و سرمایه گذاری می دهیم و کسانی که بخواهند کشاورزی سنتی شان را مدرن کنند.

رضایی در خصوص شعار سلام بر زندگی، گفت: شعار سلام بر زندگی، سلام به خوبیست یعنی بیکاری و گرانی برطرف شود انشاءالله روزی برسد که فشارها از روی زندگی مردم برداشته شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: من در سفرهای استانی موارد مختلفی از شکایت مردم نسبت به وضع اقتصادی را شاهدم. در مسجد سلیمان پدر شهیدی به من گفت اگر به من کمک نشود خودکشی می کنم من چندین فرزند بیکار در خانه دارم.

وی در خصوص نوسازی اقتصادی، گفت: اقتصاد ما مثل یک ساختمان 77 طبقه می ماند که به جای اینکه 10 ستون داشته باشد یک ستون دارد. اقتصاد ما یک اقتصاد تک محصولی است که در تمام دنیا منسوخ شده است. پول ملی ما در محاصره دلارهای نفتی است باید اقتصاد تک محصولی را چند محصولی کنیم.

رضایی در پاسخ به سئوال دانشجویی مبنی بر اینکه حرف های شما بیشتر به شعار نزدیک است و این مدینه فاضله شما چگونه با این خزانه های خالی بوجود می آید، اظهار داشت: من به کارم که از دل یک کار کارشناسی بوجود آمده ایمان دارم. اگر این حرف ها را می زنم شعار نمی دهم نسخه می نویسم. من نسخه دکتر را برنامه می نامم. من برای بیکاری نسخه می نویسم.

وی ادامه داد: من جوانان را فرشته نجات ملت می دانم و خودم این مسئله را تجربه کرده ام. جوانان گمنام ما که در جبهه های جنگ چون باکری و همت از زندگی خود گذشته و از مرزها دفاع می کردند و من مطمئن هستم شما جوانان نیز می توانید فرشتگان نجات ملت باشید.

وی در خصوص اصولگرا بودن خود، گفت: من اصولگرای قبل از انقلاب هستم نه بعد از انقلاب. بعد از انقلاب پیرو امام بوده ام و بعد نیز پیرو مقام معظم رهبری. عده ای بودند که با امام بودند اما اکنون با رهبری نیستند و عده ای نیز با رهبری هستند و با امام نبوده اند. ویژگی های اصولگرایی من با بقیه متفاوت است.

رضایی در خصوص کاندیداتوری اش در انتخابات 88 گفت: در سال 88 اینکه احمدی نژاد به عنوان تنها نماینده اصولگرایان باشد را قبول نکردم یک عده که الان کاندیدا شده اند به من توهین کردند و گفتند تو برو حتی اگر شده یک میلیون رای احمدی نژاد را کنترل کن اما من همه این اهانت ها را پذیرفتم و گفتم اگر راه فعلی را برویم به پرتگاه می رسیم و اگر پشت سر آن دو نفر بایستیم شکست می خورم بنابراین وارد صحنه شدم.

وی ادامه داد: الان هم چون نمی خواهم به کسی تعهد بدهم وارد ائتلافی نمی شوم و حاضر نیستم آزادگی خود را بفروشم.

رضایی در خصوص پیشنهاد برگزاری جلسه ای با حضور 400 نفر از نمایندگان مجلس، حوزه علمیه، کارشناسان و اساتید دانشگاه برای تبیین برنامه های کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری گفت: پیشنهاد می دهم همه ما به این جلسه برویم و توضیح دهیم چطور می خواهیم مملکت را اداره کنیم هر کس نمره بیشتری آورد جلو برود من این ائتلاف را قبول دارم. با تشکیل دولت ائتلافی بعد از انتخابات موافق هستم چون شکل گیری آن را قبل از انتخابات بعید می دانم.

دبیر مجمع تشیخص مصلحت نظام در خصوص سیاست خارجی و مذاکره با آمریکا، گفت: سیاست خارجی در اختیار رهبری است دولت می تواند با اصلاح دیپلماسی گام های بلندی بردارد. قویترین دیپلمات های ایرانی را به پای میز مذاکرات می فرستم که منافع ملی را از پشت میزها بیرون بکشند. من مسئله هسته ای را با عزت حل می کنم.

وی در خصوص حضور اصلاح طلبان در کابینه اش گفت: دولت من، دولت فراگیر است. یعنی فراگیری همه توانایی ها و اقشار مختلف اما برای همکاری دو شرط گذاشته ام.

رضایی افزود: شرط اول کارآمدی و شرط دوم قبول داشتن نظام و رهبری است. هر فردی که این ویژگی ها را داشته باشد فارغ از جناح بندی ها از آن در کابینه ام استفاده می کنم.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در خصوص انتخابات سال 88 و اتفاقات پس از آن گفت: ما باید فضای گفتمانی را وارد کشور کنیم. بطوریکه مردم سبک شوند. یکی از کارهای من این است که میزهای گفتگو را به سطح جامعه ببرم و طرف های مقابل نظرات خود را بیان کرده تا به یک درک مشترک برسیم.

وی ادامه داد: وقتی روز شنبه نتایج اعلام شد دو اتفاق بوجود آمد یک راه اعتراض قانونی و راه دیگر اعتراض خیابانی بود. من راه اعتراض قانونی را انتخاب کردم و تخلفاتی را که به من گزارش شده بود به شورای نگهبان اعلام کردم و در این خصوص مصاحبه نیز کردم اما وقتی شورای نگهبان نظرش را اعلام کرد من تمکین کردم و در مراسم تنفیذ نیز شرکت کردم. من هم به قانون و هم به هواداران احترام گذاشتم.

رضایی با بیان اینکه مردم سالاری دینی دو روی سکه دارد ادامه داد: یک روی سکه اعتراض و یک روی دیگر سکه مشارکت است. افتخار جمهوری اسلامی این است که فریاد کشیدن را به جامعه برگرداند. البته مشارکت و اعتراضات باید قانونی شود که کمی طول می کشد.

وی با بیان اینکه تظاهراتی که در سال 88 صورت گرفت ماهیتی اجتماعی داشت گفت: اما به دلیل ضعف مدیران تظاهرات جنبه سیاسی پیدا کرد. به این مسئله معتقدم طرحی از 20 سال پیش تهیه شده بود اما این یک جریان اجتماعی بود و کسانی که این طرح را داشتند سوار بر این تظاهرات شدند. اگر غیر از این بود یعنی ما 14 میلیون فتنه گر داریم.

رضایی افزود: از این جریان سوء استفاده هایی شد اما ماهیت این جریان اجتماعی بود که به دلیل عدم مدیریت رهبران که عده ای در آن زمان نظام را تنها گذاشتند و پا در میانی نکردند این مسائل بوجود آمد.

وی در خصوص اتهاماتی که به فرزندش وارد شده گفت: چه انتظاری دارید مگر باید فرزندانمان را وادار کنیم که مثل ما رفتار کنند؟ مگر فرزند نوح مثل نوح بود؟ فرزندان من نیز در تصمیم گیری می توانند آزاد باشند. اصلا مگر فرزند من چه کار کرد؟

رضایی افزود: فرزند من اوایل 2 خرداد 3 مصاحبه انجام داد که بعد نیز پشیمان شد و به ایران بازگشت و در نهایت مسئولان اطلاعاتی نیز به این نتیجه رسیدند که می تواند آزاد باشد و حتی پیشنهاد شد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از او استفاده کنیم. وی در پی یک قتل مشکوک کشته شد البته هنوز عاملان قتل را شناسایی نکرده ایم البته رد پایی از موساد را پیدا کردیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سئوال که آیا به نفع آیت الله هاشمی رفسنجانی از انتخابات کناره گیری می کنید، تصریح کرد: من با فرض حضور هاشمی، خاتمی و مشایی به صحنه آمده ام و آمدن و نیامدن این افراد تاثیری بر حضور من ندارد.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در پایان در پاسخ به کاندیدا شدن مجددش بعد از دو دوره گذشته، گفت: در سال 84 که من وارد انتخابات شدم 8 نفر کاندیدا وجود داشت که من در 20 روز مانده به انتخابات وضعیت را به گونه ای دیدم که تحرکی که مد نظر من بود شکل نمی گیرد و خیلی هم احساس خطر نکردم اما سال 88 احساس خطر کردم و آمدم و امروز نیز بیشتر احساس خطر می کنم. من یک غبار شلمچه را به 10 ریاست جمهوری تحویل نمی دهم.