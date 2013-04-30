اثرات اخلاقی و روانی تغذیه کودک از مادر/ چند توصیه جالب اسلامی به مادران

به گزارش خبرگزاری مهر، كودك بعد از تولد وارد محيط جديدی می شود که برای او نا آشنا است، نشانه این امر را در گريه کودک می توان دید. طفل در هنگام تولد احساس امنيت خود را از دست می دهد و نيازمند به مهر و نوازش و دلجويي است. مادر با پذيرش او و در آغوش گرفتن و دلجويي كردن عالي ترين صفات انساني را به او منتقل كرده و دل او را از عشق به زندگي سرشار مي سازد. خوردن شير براي بچه لذت بخش است و طفل اولين تجربه زندگي خود را از راه آن بدست مي آورد و جهان و پديده هاي آن را از راه مادر يعني كسي كه به او شير مي دهد مي شناسد.

كودك در 9 ماه دوران جنين و دو سال اوليه زندگي از شير مادر تغذيه مي كند و از مادر جدايي ندارد و اين ارتباط به حدي است كه مي توان گفت دو جسم در يك روحند. بر اين اساس مي توان گفت كه شير دادن مادر تنها تغذيه نيست بلكه تبادل عاطفي و تقويت روحي است، كودك به هنگام شیر خوردن صداي قلب مادر را مي شنود و آرامش نسبي پيدا مي كند و كودكاني كه از شیرخوردم مستقیم محرومند اين آرامش را ندارند.

مسئله اي كه ذكر شد بر اساس يك تحقيق علمي است، صداي قلب مادر را روي نوار ثبت كرده و با بلندگو در اتاق نوزادان پخش كردند، تجربيات نشان داد كه بچه ها در حال جيغ كشيدن ساكت و آرام شدند.

شير دادن مادر موجب اقناع رواني طفل مي شود. كودكاني كه با شير دادن تغذيه مي كنند كمتر دچار ناراحتي رواني مي شوند وحتي از نظر جسماني سالمترند و كمتر گرفتار ناراحتي معده مي شوند. شير مادر به عقيده روانشناسان كودكان را شاد و خرسند نگه مي دارد و حتي از نظر اخلاقي هم در كودك اثر مثبت دارد. تغذيه از مادر كودك را به مادر نزديكتر مي كند و طفل از اين نزديكي احساس رضايت دارد و روحيه اش شاداب تر است.

توصيه اسلامي اين است كه به هنگام شير دادن و خواباندن كودك طفل در سمت چپ قرار گيرد علت اين است كه او از درون رحم با صداي ضربان قلب مادر انس داشته و به همراه اين صدا به او غذا مي رسيد، پس از تولد هم در سمت چپ بدن مادر به صدا مانوس است. ونيز توصيه شده كه مادر به هنگام شير دادن كودك را روي بازوان خود قرار دهد تا طفل گرماي بدن او را احساس كند و اين احساس در رشد جنبه عاطفي او موثر است.

مدت تغذيه با شير مادر بر اساس توصيه هاي ديني و تاكيد علمي دو سال معين شده است. شك نيست كه كودك از حدود نيمه اول سال تولد به برخي از غذا هاي خارج مانوس خواهد شد تا حدي كه به تدريج بتوان آن را جايگزين شير مادر ساخت. دادن شير مادر در مدت كمتر از دو سال ناكامي هايي را موجب مي شود و محروميت هايي را پديد مي آورد و كودكان را دچار كمبود عاطفي مي كند. كودكاني كه موفق به خوردن شیر مادر و ارضا و اقناع از آن نشده اند شست دست را مي مكند و مكيدن شست به حقيقت واكنشي براي جبران آن محروميت و جايگزين كردن لذائذ از دست رفته است.

بي مبالاتي هاي مادر در شير دادن، وجود سر وصدا، نا امني، ترس و وحشت از محيط می تواند در فرآیند شیر خوردن کودک از مادر اختلال ایجاد کند و زماني به علت مصرف برخي از دارو هاست كه در شير اثر مي گذارند و به كام طفل نا مطبوع مي آيند و مادام كه اين عوارض رفع نشود آن حالت ادامه دارد.

عدم تغذيه از مادر موجب پديد آمدن نا راحتي ها و نگراني هايي براي كودك است كه از جمله بيماري هاي عصبي است. هيچ شيرخوارگاه يا پرورشگاه هر چند هم منظم باشد باز جاي مادر را پر نمي كند و نمي تواند محبت مادرانه تقديم كند. عدم تغذيه از مادر در همه حال زيان بخش است. مخصوصا در 5-4 ماه اول زندگي كودك. اگر مادري به علت كارمندي و اشتغال قادر به دادن شير در سا عات معين نيست، لااقل عصر ها پس از فراغت طفل را شير دهد، در چنان صورتي عوارض به مراتب كمتر است.

طفل اگر چه با پستانك شير مي خورد و نياز غذايي او بر آورده مي شود ولي باز هم دوست دارد با مادر رابطه داشته و نگاه او را متوجه خود ببيند. طفل نيازمند است با مادرش در تماس باشد،در آغوش گرم او قرار بگيرد. مادر اگر طفل خود را شير نمي دهد لازم است او را در آغوش بگيرد نوازش كند زيرا اين نوازش در روحيه و حسن خلقي او اثر فراوان دارد.