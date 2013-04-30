زنان همواره در عرصه انتخابات با حضور حداکثری خود پیشتاز هستند

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت ولادت بانوی بزرگ اسلام دخت نبی مكرم اسلام(ص) حضرت فاطمه زهرا(س) و ولادت بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) مراسم جشن با شكوهی صبح سه شنبه با عنوان "جشن میلاد کوثر" به همت حوزه حضرت فاطمه(س) سپاه ناحیه مقاوت بسیج پیشوا و با حضور حجت الاسلام باقر تاجیک مسئول نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج شهرستان پیشوا، سرهنگ حسن درویشی فرمانده سپاه ناحیه مقاوت بسیج پیشوا، سرگرد عباس صحرارو جانشین فرماندهی سپاه ناحیه مقاوت بسیج پیشوا، ولی الله جنیدی مسئول بسیج طلاب و امور روحانیون، علی قهرمانلو مسئول معاونت فرهنگی سپاه، رضا زندی مسئول روابط عمومی و تبلیغات و بسیجیان و خانواده معظم شهدا و ایثارگران برگزار شد.

حجت الاسلام باقر تاجیک در این مراسم، میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و بنیانگذار کبیر اتقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره)، روز زن و مادر را به تمامی بانوان حاضر در مراسم تبریک گفت.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به القاب و اسامی مطهر بانوی دو عالم، حضرت زهرا(س) را الگو و اسوه ای بی بدیل برای تمامی افراد دانست و بیان داشت: امید است در سایه توجهات حضرت حق و تبعیت از صدیقه کبری(س) بتوانیم به پیشرفت و تعالی جامعه دست یابیم .

مسئول نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج شهرستان پیشوا افزود: وقتی الگوی و اسوه ای بی نظیر و بی همتا همچون فاطمه زهرا(س) داریم، چرا خواهران و بانوان مسلمان در جهان الگو نباشند، ما به خود می بالیم و افتخار می کنیم که فاطمه زهرا(س) الگوی همه زنان عالم است.

حضرت فاطمه(س) در جهان اسلام از جایگاه بسیار والایی برخوردار است

وی عنوان داشت: حضرت فاطمه(س) در جهان اسلام از جایگاه و منزلت بسیار والا و خاصی برخوردار است آن بانوی بزرگوار باعث شده تا زنان کشورمان ایشان را الگوی خود قرار داده به طوری که در همه عرصه ها، فاطمه وار حضوری فعال دارند.

حجت الاسلام تاجیک ادامه داد: حضور فعال و چشمگیر زنان ایران اسلامی در جبهه های هشت سال دفاع مقدس، نمونه ای بارز از شجاعت و دلاوری آنان است که همیشه همراه و همدوش با مردان در دفاع از خاک میهنمان قدم برداشته اند.

وی تصریح کرد: زنان در عرصه انتخابات نیز همیشه با مشارکت و حضور حداکثری خود پیشتاز بوده و حتی در برخی مواقع از مردان هم سبقت گرفته اند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج شهرستان پیشوا اضافه کرد: در دو انتخابات پیش رو انتظار ما از زنان شهرستان پیشوا این است که مانند همیشه با حضور پرشور خود حقانیت خود را ثابت کنند تا دشمنان اسلام و استکبار جهانی را مأیوس سازند.

حضرت زهرا(س) فقط برای بانوان الگو نیستند

وی به تبیین ویژگیهای شخصیتی ام الائمه(س) و ارزشهای والای زن در اسلام اشاره کرد و گفت: حضرت فاطمه زهرا(س) فقط برای بانوان الگو نیستند، بلکه برای آقایان و بشریت الگو هستند و هدف از تشکیل این مراسم و جشنها این است که معرفتمان زیاد شود برای اینکه محبت زیاد شود و در جای که محبت زیاد باشد، پیروی و تبعیت زیاد خواهد شد و به همان اندازه از اهل بیت(ع) تبعیت خواهیم کرد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج شهرستان پیشوا افزود: همچنین محبت اهل بیت(ع) در انسان زیاد می شود و همیشه متصل به اهل بیت(ع) هستیم و هیچ وقت از آنها جدا نمی شویم و پایدار می مانیم تا در مقابله با دشمنان ایستادگی کرده و دچار آفت نشویم.

وی عنوان کرد: باید از آفات دروغ، بی حجابی، بی نمازی، حسادت، غیبت و هرچه که آفات است دوری کنیم تا دچار آنها نشویم.

گفتنی است، در این مراسم گروه سرود کودکان شعری را در وصف مادر اجرا کردند که مورد استقبال حاضران قرار گرفت.