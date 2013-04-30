رتبه 15 ایران در واردات تجهیزات حمل و نقل

به گزارش خبرنگار مهر ، مهدی غضنفری در سومین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی با اشاره به اینکه ما دو سال پیش طرح آمایش تجاری را مطرح کردیم، گفت: آمایش تجاری به این معناست که در ایران چه زیرساخت های تجاری باید اجرا شود تا بتوان از همه ظرفیت های کشور استفاده کرد.

وی افزود: به لحاظ توسعه زیرساخت های تجاری کشور ما در سال 2010 از 155 کشور در رتبه 86 قرار داشت و در منطقه هم رتبه خوبی در این زمینه نداریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در بخش تولید و زیرساخت های آن پس از انقلاب اقدامات زیادی انجام گرفت اظهار داشت: ما نیاز به یک حرکت وسیع در بخش حمل و نقل داریم.

غضنفری با اشاره به تقسیم زیرساخت های تجاری به دو دسته سخت افزاری و نرم افزاری گفت: در زیرساخت های سخت افزاری شش حوزه شناسایی شد که دو محور نیازمند کارهای بیشتری است ضمن آنکه زیرساخت های جابجایی و حمل و نقل، ذخیره سازی، توزیعی هم باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به زیرساخت های غیرفیزیکی، افزود: پیوندهای تجاری باید در مناطق آزاد تعریف شوند تا تجارت آزاد در این مناطق توسعه پیدا کند و هزینه های تولید به این وسیله کاهش یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه باید آمایش تجاری را هم در دانشگاه ها مورد توجه قرار داد افزود: در آمایش تجاری 4 حوزه تعریف شد هاب های لجستیکی مانند بنادر خشک، هاب تجاری، شهرهای و مراکز لجستیکی که می توانند ایران را به هاب لجستیک تبدیل کند. همچنین زیرساخت های بازرگانی داخلی و خارجی زیر چتر آمایش تجاری مطالعه شدند و هم اکنون آماده اجرا هستند.

غضنفری با بیان اینکه در کشورهای امارات و ترکیه بحث های لجستیکی به خوبی پیش رفته است اظهار داشت: ایران شرایط ترانزیتی مناسبی دارد و کمترین کشور در دنیا چنین موقعیت های لجستیکی را می تواند ایجاد کند.

وی با بیان اینکه در تجارت برون مرزی ایران در سال 2011 از میان 155 کشور رتبه 139 را داشته است گفت: در سال 2007 شاخص عملکرد لجستیک ایران رتبه 78 را داشت که این نشانگر کاهش رتبه ما در جهان است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از فرآیندهای ترخیص کالا و عدم کارایی آن اظهار داشت: 30 درصد حمل و نقل فولاد در ایران توسط جاده و 70 درصد از طریق ریل انجام می شود در صورتی که در دنیا این رقم بیش از 90 درصد است.

وی با اشاره به اینکه تنها 26 میلیون تن بار از سوی راه آهن جابجا می شود گفت: امسال حدود 34 میلیون تن توسط حمل و نقل ریلی جابجا شد در حالی که حداقل 550 میلیون تن بار در کشور جابجا می شود.

غضنفری با تاکید بر اینکه در سال 1404 ظرفیت تولید فولاد باید به 55 میلیون تن برسد که حداقل 200 میلیون تن جابجایی نیاز دارد گفت: ظرفیت کنونی تولید سیمان 80 میلیون تن است که باید به 100 میلیون تن برسد. وی با اشاره به این که 150 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم اظهار داشت: رتبه ایران در صادرات تجهیزات حمل و نقل 95 و در واردات 15 است.

گفتنی است؛ در این همایش تفاهم نامه سه جانبه ای میان شرکت راه آهن، ذوب آهن اصفهان و دانشگاه علم و صنعت به امضاء رسید همچنین دو تفاهم نامه در زمینه پروژه های تحقیقاتی، توسعه دوره های تکمیلی و آزمایشگاه های تحقیقاتی منعقد شد.