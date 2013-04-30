برگزاری نمایشگاه عکس دفاع مقدس در گرگان/ ضرورت احیای پرداخت زکات

به گزارش خبرنگار مهر، با تلاش واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان گلستان، نمایشگاهی از آثار عکاسی هنرمندان سراسر کشور از پیش از ظهر سه شنبه به مدت دو هفته در محل نگارخانه سوره دایر شده است.

مسئول واحد تجسمی حوزه هنری گلستان گفت: در این نمایشگاه حدود 20 اثر با موضوع دفاع مقدس، کاروان راهیان نور و شهداء جنگ تحمیلی به نمایش گذاشته شده است و علاقمندان می‌توانند همه روزه به جز روزهای تعطیل از ساعت 8 صبح الی 19 عصر به نگارخانه سوره واقع در گرگان - خیابان اول لشگر - فردوسی نهم مراجعه نمایند.

محمدرضا عباسپور در ادامه افزود: این نمایشگاه با هدف ترویج فرهنگ دفاع مقدس و پاسداشت ارزشهای دفاع مقدس و همچنین آشنایی نسل جوان با این موضوعات در معرض دید عموم قرار گرفته است.

برگزاری دومین دوره مسابقات فوتسال جام شهدای هسته ای ایران

نجمن فوتسال دانشجویان پسردانشگاه با مشارکت اداره تربیت بدنی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان دومین دوره مسابقات فوتسال جام شهدای هسته ای ایران را با حضور 9 تیم در سالن شهید موسی رضازاده دانشگاه برگزار کرد.

در روز اول این مسابقات تیم های صنایع غذایی و شاهین قزوین به مصاف هم رفتند که نتیجه مساوی صفر – صفر شد و دیگر بازیهای این روز بین ( یاران – توپچی ها ) و ( ترکمن صحرا – سربازان زمین ) برگزار شد که به ترتیب توپچی ها 3 بر0 و ترکمن صحرا 2 بر0 برحریفان خود پیروز شدند.

در روز سوم این مسابقات نیز تیم مازندران یک بر صفر بر تیم ستارگان مکانیک غلبه کرد و تیم روابط عمومی دانشگاه با نتیجه 3 بر0 تیم توپچی ها را در هم کوبید و ترکمن صحرا با نتیجه 5 بر 0 تیم یاران را شکست داد.

266 نفر براي شرکت در انتخابات شوراهاي اسلامي بندرگز نام نويسي کردند

فرماندار و رييس ستاد انتخابات شهرستان بندرگز گفت : 266 نفر براي شرکت در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستاهاي اين شهرستان نام نويسي کردند . قربانعلي بابايي افزود : از اين تعداد 243 نفر مرد و 23 نفر زن هستند و در شهرستان بندرگز 65 نفر از داوطلبان براي انتخابات شوراهاي شهر و 201 نفر براي روستاها نام نويسي کردند. وي خاطر نشان کرد : در شهر "بندرگز" 42 نفر داوطلب ثبت نام کرده اند که شامل 37 نفر مرد و 5 نفر زن و در شهر "نوکنده" 23 نفر شامل 20 نفر مرد و 3 نفر زن هستند . فرماندار بندرگز ادامه داد : در روستاهاي "بخش مرکزي" 135 نفر شامل 125 مرد و 10 زن و روستاهاي "بخش نوکنده" 66 نفر شامل 61 نفر مرد و 5 نفر زن نام نويسي کرده اند .

بايد روحيه پرداخت زکات در جامعه احيا شود

فرماندار آق قلا در جلسه عاملين زکات شهرستانبا اشاره به پيام نوروزي مقام معظم رهبري بيان داشتند: با توجه به اينکه امسال مقام معظم رهبري سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي نامگذاري کردند انتظار داريم اين حماسه در شهرستان آ ق قلا رقم بخورد.

حاجي گلدي کر اضافه کرد: تمام سعي و تلاش ما اين است که بتوانيم کاستي ها و نارسائي هاي شهرستان را شناسايي بکنيم و با کمک دولت و مشارکت خيرين و عاملين زکات گام هاي ارزشمندي جهت عمران و آباداني شهرستان برداريم.

بازدید 600 نفر از تاسیسات آبی گلستان

رئیس اداره روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان اعلام کرد: در راستای افزایش سطح علمی و آشنایی بیشتر مخاطبان با سدها و تاسیسات واماکن آبی در سال 1391بیش از 600 نفر از سدها ، تاسیسات و اماکن آبی استان گلستان دیدن کردند.

موسی فرمانی افزود: از سدهای بازدید شده می توان به سد وشمگیر، کبودوال، بوستان، گلستان و سد و شبکه زرینگل اشاره کرد . همچنین بازدید از ایستگاه تبخیر سنجی زیارت،ایستگاه هیدرومتری اراز کوسه،ایستگاه هیدرومتری سوسرا،ایستگاه آبسنجی نهار خوران و ایستگاه پیزومتری سد وشمگیر از جمله بخش های تاسیسات و اماکن آبی شرکت آب منطقه ای در استان بود که توسط علاقمندان صورت پذیرفت.

رئیس اداره روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان با اشاره به این که عمده بازدیدها توسط دانشجویان صورت گرفته، تصریح کرد: بازدیدکنندگان در قالب 25 گروه از دانشجویان، دانش آموزان و کارکنان دستگاه های اجرایی بودند که دانشجویان بیشترین گروه بازدید کننده ها را شامل می شدند.