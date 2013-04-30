خارج کردن قرآن از مهجوریت یکی از برکات نظام جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی ظهر سه شنبه در مراسم آئین اولین دوره مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم استان، قرآن را کتاب هدایت و زندگی انسان عنوان کرد وافزود: قرآن معجزه پیامبر اکرم (ص) است ومسائل محسوس و ملموسی برای انسانها وجود دارد که بسیار قابل فهم است.

وی اظهار داشت: قرآن کریم برترین معجزه پیامبر است که برای هدایت انسانها قرار داده شده است و در این راستا بشر به این کتاب آسمانی بسیار نیاز دارد.

معاون عمرانی استانداری زنجان گفت:در جامعه باید قرآن به خوبی ترویج و گسترش پیدا کند و حافظان قرآن پرورش پیدا کنند.

کریمی تاکید کرد: قرآن ارزش بسیاری دارد و باید به قرآن بهاء داده شود و برنامه های قرآنی جزو برنامه های سازمان قرار گیرد.

وی در ادامه افزود: ایجاد کانون های قرآنی و توسعه فعالیتهای قرآنی از سال گذشته اجرا شده و برکات خوبی هم داشته است.

معاون عمرانی استانداری زنجان گفت: طرح ریشه کنی بیسوادی در سطح استان در حال اجرا است و دستاوردهای خوبی هم از اجرای این طرح به وجود آمده است .

کریمی گفت: هر چه قدر خانواده بزرگ شهرداری با قران آشنا شوند ودر این راستا باید این برنامه های قرآنی و دینی را در دستور کاری خود قرار دهند چرا که رانندگان ارتباط بیشتری با مردم دارندو در ترویج این کتاب آسمانی بسیار موثر هستند.