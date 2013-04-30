فاصله ارتکاب جرم تا اعمال قانون در شیراز به حداقل برسد

به گزارش خبرنگار مهر، علی القاصی مهر پیش از ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی شیراز با اشاره به اینکه باید سرعت در رسیدگی به پرونده و اجرای سریع احکام را مد نظر قرار داد افزود: برای محقق شدن بحث امنیت و جلوگیری از بروز جرم باید به دو مولفه سرعت در رسیدگی، اجرایی قانون و همچنین قاطعیت در اعمال قانون را مد نظر قرار داد.

وی تصریح کرد: باید با اعمال قانون و مجازات فرد مجرم شرایطی ایجاد شود که از تکرار جرم جلوگیری و از طرفی برای دیگران نیز درس عبرت شود.

دادستان شیراز ادامه داد: نقش نیروی انتظامی و دستگاه های امنیتی پر رنگ است و اگر در همه زمینه ها قانون را مد نظر قرار دهیم می توانیم ادعا کنیم که از وقوع جرم جلوگیری کرده ایم.

القاصی مهر تصریح کرد: احساس امنیت در جامعه دارای جایگاه ویژه ای است به همین دلیل فعالیت در دستگاه های امنیتی و انتظامی کاری حساس و آسیب پذیر است.

وی افزود: امنیت بستر ساز رشد و توسعه در جامعه است و با وجود امنیت است که می توانیم به رشد، تکامل و شکوفایی در جامعه دست پیدا کرد.

دادستان شیراز یادآور شد: از لحاظ جرم شناسی اگر توانسته باشیم در تمامی سطوح امنیت را برقرار کنیم موفق بوده ایم که البته در این راستا باید به بحث پیشگیری نیز توجه ای ویژه داشت.

القاصی مهر تاکید کرد: از طرفی دیگر نیز باید دراعمال قانون قاطعیت داشت زیرا کسیکه به مال و ناموس مردم تجاوز می کند نباید در برخورد با او کوتاهی کرد.

وی افزود: مردم جامعه به مجریان قانون اعتماد دارند و در چنین شرایطی است که نوع رفتارها و اعمال قانون از جانب ما را دنبال می کنند.

دادستان شیراز ادامه داد: برخورد های کیفری و امنیتی در استان فارس مناسب است که نشان از تعامل دستگاه های امنیتی و انتظامی است.

القاصی مهر تصریح کرد: باید به گونه ای رفتار کرد که اگر در مرکز استان جرمی اتفاق افتاد دستگاه های انتظامی و امنیتی به سرعت وارد عمل شوند.