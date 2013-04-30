کشورهای توسعه یافته از تعهدات خود در برابر کشورهای در حال توسعه شانه خالی نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان در مراسم ارائه گزارش توسعه ای سازمان ملل متحد برای سال 2013 در تهران که صبح امروز در مرکز مطالعات وزارت امور خارجه با حضور روسای دفاتر ملل متحد در تهران و برخی سفرا برگزار شد گفت: عملکرد جمهوری اسلامی ایران به نحوی که در گزارش سال جاری منعکس شده نشان دهنده تلاش های بی وقفه و توفیقات توسعه ای کشور است که به رغم دشواری های عدیده ای که بر ما تحمیل شده حاصل شده است.

وی با اشاره به این که در مورد گزارش 2013 توجه من به دو نکته جلب شده است بیان کرد: عنوان خیزش جنوب برای گزارش سال جاری بسیار جالب و سنجیده انتخاب شده است.

صالحی ادامه داد: شاخص های مندرج در گزارش در مورد تعدادی از کشورهای جنوب به نحو معناداری امیدوار کننده و دال بر این است که سایر کشورهای جنوب نیز از پتانسیل نیل به این شاخص ها برخوردارند.

وزیر امور خارجه کشورمان خاطرنشان کرد: چشم اندازهای مثبتی را در مورد بینامیزم همکاری های جنوب - جنوب را این گزارش پیش رو قرار می دهد و لازم است تایید کنم به ارتقای همکاری های جنوب - جنوب نمی تواند بهانه ای برای کشورهای توسعه یافته به منظور خالی کردن شانه از تعهدات خود در برابر کشورهای در حال توسعه باشد.

وی با اشاره به این که این تعهدات در کنفرانس های سازمان ملل و کارگزاری های آن تدوین شده است تصریح کرد: اجلاس های سازمان ملل موفق به تدوین ساز و کارهای توسعه ای شده اند که در این میان احداث، آموزش، محیط زیست و فقرزدایی اقدامات جامعه بین المللی هستند.

صالحی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از طریق برنامه های توسعه ای خود تاکنون توانسته به پیشرفت های قابل توجهی در تحقق اهداف توسعه ای هزاره دست یابد افزود: این امر امیدوار کننده ای است با این وجود جامعه جهانی در دستیابی به اهداف هزاره با چالش های زیادی روبرو است.

وی ادامه داد: عدم تحقق تعهدات بین المللی و تفاوت دیدگاه ها باعث شده همکاری های بین المللی در حد انتظار شکل نگیرد.

صالحی گفت: ما به همراه جامعه بین المللی امیدواریم چشم انداز نتایج فرایند در دستیابی به اهداف توسعه ای هزاره در سال 2013 و همچنین مصصم به مشارکت ها در این فرایند هستیم.

وی ادامه داد: دستیابی به اهداف توسعه ای هزاره به طور کامل و یکپارچه همچنان منوط به تلاش های ملی است تحلیل سیاست های تبعیض آمیز و قواعد و مقررات دارای مغایرت با مرزها و اقدامات اقتصادی قهرآمیز نظیر تحریم های یکجانبه علیه کشورهای در حال توسعه نه تنها خلاف جهت کشورهاست بلکه تهدیدی علیه صلح بین الملل نیز هست.

صالحی ادامه داد: توسعه انسانی سازمان ملل این است که توفیقات کشورهای در حال توسعه نه به واسطه پیروی از سیاست های کلیشه ای مرتبط با توسعه بلکه از طریق تلاش ملی بر اساس اهداف توسعه ای و پرداختن به ملزومات مختلف با تحقق اولویت های مذکور بوده است.

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: ارایه نکته های تدریجی واحد برای شرایط مختلف با فرهنگ های گوناگون نمی تواند راهگشا باشد این گزارش به درستی نیازمندی به رویکردهای بومی را نشان می دهد.

صالحی گفت: سازمان ملل از پتانسیل قابل توجهی برای حمایت از تلاش های توسعه ملی برخوردار است وی افزود: دولت و مجموعه نمایندگی های ملل متحد در جمهوری اسلامی توانسته اند از طریق فرایند جدی مشارکتی چارچوب همکاری فی مابین را بر اساس برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران طراحی و مورد تصویب قرار دهند.سند چارچوب کمک های توسعه ای ملل متحد نیز حاصل این تلاش مستمر و ارزنده است.

وی ادامه داد: این سند از آنجا که شرایط کشور ما را مورد توجه قرار می دهد می تواند از تاثیرگذاری قابل توجهی از تنظیم روابط دولت ایران و نمایندگی های سازمان ملل برخوردار باشد.

وی گفت: از نظر ما توفیق گزارش های آتی توسعه انسانی در گرو این مهم است که جایگاه آن از طریق رویکرد توسعه ای و به دور از هر گونه پیش داوری و عدم استناد به شاخص های غیرواقعی پیش رود. توسعه در سطح بین المللی و منطقه ای باید متوازن و در خدمت مردم و برای مردم باشد.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران همواره به رویکرد توسعه همه جانبه و عدالت محور متعهد بوده و تحقق این هدف را با جدیت دنبال می کند. موفقیت های جمهوری اسلامی ایران در ارتقای شاخص های فقرزدایی، آموزش، بهداشت عمومی و کاهش مرگ و میر کودکان ومادران به آن شکل که در گزارش های سازمان ملل مورد تاکید قرار گرفته مایه مباهات همه ماست.