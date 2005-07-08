راي مردم درانتخابات راي به آرمانهاي امام قانون اساسي و پيروي از خون شهدا بود

به گزارش خبرنگار "مهر"، امام جمعه قم گفت: رييس جمهور منتخب با ميزان راي بالا درچهار سال آينده در مقابل دنيا از موضع قدرت صحبت خواهد كرد.



وي افزود: جاي پاي رييس جمهور آينده با اين حضور انبوه محكم گرديد و قدرت او را در نظام و جرات او را در برابر دشمنان قوي و محكم كرد، تا قدمهاي خوب را بردارد.

وي تصريح كرد: مسئله اي كه در اين انتخابات ضائقه روح انسان را تلخ كرد و شكوه و عظمت انتخابات را خدشه دار نمود بعضي از كارهاي خلاف شرع و قانون از جمله تخريب چهره هاي بزرگ و اركان نظام بود كه دور از شان نظام صورت گرفت .

وي تخريبهاي صورت گرفته در شب نامه ها، پوسترها و روزنامه ها را از مصاديق تخريب چهراه هاي بزرگ نظام خواند و تاكيد كرد : اين درخور انتخابات حكومت اسلامي نبود.

رييس مجلس خبرگان رهبري تصريح كرد : آرامترين و دموكراتيك ترين و آزادترين انتخابات دنيا در ايران صورت مي گيرد و اين تخلفات نيز قابل تعقيب است.



وي با ابراز تاسف از اينكه از ابتداي انقلاب حوادثي تلخ و جرمهاي بزرگ در اين كشور به خوبي مورد تعقيب واقع نمي شود گفت : بايد با جرم هاي بزرگ كه از آدمهاي بزرگ وسرمي زند برخورد شود و مجازات علني صورت گيرد تا مردم بدبين نشوند .