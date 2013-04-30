خراسان جنوبی میزبان همایش ملی باستان شناسی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدحسین قریشی صبح سه شنبه در نشست خبری، اظهارداشت: اولین همایش ملی باستان شناسی 18 و 19 اردیبهشت ماه جاری در دانشگاه بیرجند برگزاری می شود.

دبیر اجرایی همایش ملی باستان شناسی ایران به اهداف برگزاری این همایش در استان اشاره کرد و گفت: شناخت بیشتر توانمندی های باستان شناسی استان، توسعه و گسترش مطالعات باستان شناسی و صنعت گردشگری و آشنایی و تبادل اطلاعات دانشجویان و اساتید این استان از جمله این اهداف است.

قریشی جهان ایرانی در نظام جغرافیای اداری و فرهنگی جهان اسلامی از دیدگاه باستان شناختی، نقش و جایگاه مطالعات باستان شناختی دوران اسلامی در سیر تحول باستان شناسی و باستان شناسی و میراث فرهنگی دوران اسلامی از دو دیدگاه برونی و درونی، مطالعات غیر مسلمانان و مسلمانان و تاثیر هنر جهان ایرانی- جهان اسلامی بر هنرمندان اروپایی را از جمله محورهای این همایش است.

وی به برنامه های جانبی این همایش اشاره کرد و ادامه داد: برگزاری کارگاه تراش کاری سنگ های قیمیتی و نیمه قیمتی، بازدید از باغ اکبریه و قلعه بیرجند، بازدید از کاوش های مسجد جامع قاین، مراسم جشن ثبت جهانی باغ اکبریه بیرجند، برگزاری نمایشگاهی در محل بازارچه صنایع دستی باغ اکبریه به مدت سه روز از جمله این برنامه ها است.

قریشی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در یونسکو، انجمن علمی باستان شناسی ایران، انجمن انسان شناسی ایران، موسسه باستان شناسی دانشگاه تهران و... را از جمله مشارکت کنندگان در این همایش برشمرد.

رئیس دانشکده هنر دانشگاه بیرجند یادآور شد: تاکنون این همایش حمایت های فرهنگی شده و در صورت برگزاری مطلوب و موثر از سوی وزرات کشور تامین اعتبار خواهد شد..